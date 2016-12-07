Demokrasi için Birlik’ten OHAL ve KHK’lara karşı kampanya: UZATMA

Demokrasi İçin Birlik Meclisi, OHAL’in kaldırılması ve KHK’ların durdurulması için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanyanın sloganı da “UZATMA" olarak belirlendi.

DİHABER’de yer alan habere göre, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen’in Demokratik Güç Birliği” çağrısı üzerine bir araya gelen çok sayıda ismin oluşturduğu Demokrasi İçin Birlik Meclisi, 23 Ekim Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği, “Demokrasi için Birlik” buluşmasının ardından yeni bir kampanyaya imza atıyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak kampanyanın sloganı, “UZATMA” olacak. Kampanyanın amacı, “OHAL kaldırılsın, Kanun Hükmünde Kararnameler durdurulsun” talebiyle Türkiye’nin çeşitli illerinde forum, imza kampanyaları, toplantılar ve sokak etkinlikleri düzenlemek.

Etkinlikler de yapılacak

Ayrıca bu kampanya iktidardan gelebilecek anayasa değişiklikleri, başkanlık referandumu gibi yeni hamlelere karşı mücadeleye evrilebilecek bir yapıda olacak. Kampanyanın başlangıcı önümüzdeki günlerde Demokrasi İçin Birlik Meclisi tarafından yapılacak toplantı ile duyurulacak. Bu toplantının ardından kampanya ile bağlantılı olan etkinlikler başlayacak.

“Hem OHAL, hem başknalık"

Demokrasi İçin Birlik Meclisi’nin 28 Haziran 2016’da yapılan toplantı ile çalışmalarına başladığını söyleyen eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Binnaz Toprak, o günden bu yana çeşitli aralıklarla bir araya geldiklerini ve önlerine planlamalar koyduklarını söyledi. Amaçlarının güçlü bir muhalefet oluşturmak olduğunu kaydeden Toprak, yeni bir kampanya başlatacaklarını söyleyerek, “Önümüzde OHAL süreci var, ondan sonra da başkanlık sistemine geçmek için bir referandum meselesi var. Dolayısı ile biz hem OHAL’in hemen kaldırılması, son bulması için başlattık kampanyayı” dedi.

"OHAL amacını aştı"

OHAL’in amacını aştığını ifade eden Binnaz Toprak, “15 Temmuz hareketinin faillerinin yargılanması ve yakalanması için başlatılmış olan OHAL, amacını aştı ve bütün muhalefete, AKP muhalefetine yönelik bir harekete dönüştü. Pek çok şeyin aslında 15 Temmuz ile bir alakası yok. Seçilmiş milletvekillerine, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar, bunun yine darbe girişimi ile alakası yok. Başka konular ile ilgili olabilir ama OHAL dışında da hal edilebilir. OHAL ile bağlantılı işler değil bunlar. Gazeteci, yazarların, akademisyenlere kadar birçok kişinin içeri atılması, bütün bunların Fethullah Gülen ile bağlantıları olup olmadığı şüpheli. Hukuka aykırı birçok işler yapılıyor. Dolayısı ile OHAL’in kalkması için bir kampanya başlatıyoruz. Onunla birlikte hemen akabinde referandumda başkanlık sistemine hayır demek için bir kampanya başlatacağız” diye konuştu.

Sosyal medya kullanılacak

Bu kampanya çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Toprak, “Kampanya kapsamında sosyal medya gerekliyse onu kullanacağız. Biliyorsunuz sosyal medya dışındaki medya imkanları çok kısıtlı. Bunları kullanacağız. Anadolu’nun birçok yerinde toplantılar yapacağız. Bunu anlatarak genişleteceğiz” diyerek kampanyalarını yaygınlaştıracaklarını belirtti.