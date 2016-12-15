Demokrasi İçin Birlik'ten 'OHAL' kampanyası: Uzatma!

Demokrasi İçin Birlik, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının sona ermesi yolunda yaptığı çağrıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatıyor. Birlikten yapılan açıklamada "Barış içinde yaşayabilmek, geleceğe dair umudumuzu diri tutabilmek için demokrasiye ihtiyacımız var. Yarınımızdan kaygı duymadığımız, huzurlu ve güvenli bir yaşam için demokrasiye ihtiyacımız var. 'OHAL’i uzatma' diyerek herkesi kampanyaya destek vermeye çağrıyoruz" ifadesi yer alıyor. Birlik, sosyal medya kullanıcılarını bu akşam saat 21.00'de #UZATMA tabelasını paylaşmaya çağırıyor.

"OHAL’le birlikte milyonların hayatını etkileyen uygulamaların, toplumsal mağduriyetlerin, ağır insan hakları ihlallerinin ortaya çıktığı" savunulan açıklamada "OHAL koşulları ülkeyi tek adam rejimine sürüklemek için kullanılamaz. Barış içinde yaşayabilmek, geleceğe dair umudumuzu diri tutabilmek için demokrasiye ihtiyacımız var" deniyor.

Demokrasi İçin Birlik'in duyuru metninde şu ifadeler yer aldı:

“DİB olarak OHAL’e değil demokrasiye ihtiyacımız var. Ülkenin geleceğini bütün yurttaşların yaşamını belirleyen anayasanın değiştirilmesi basın ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin ortadan kaldırıldığı koşullarda tartışılamaz. OHAL koşulları ülkeyi tek adam rejimine sürüklemek için kullanılamaz. Barış içinde yaşayabilmek, geleceğe dair umudumuzu diri tutabilmek için demokrasiye ihtiyacımız var. Yarınımızdan kaygı duymadığımız, huzurlu ve güvenli bir yaşam için demokrasiye ihtiyacımız var. OHAL’i U Z A T M A!” diyerek herkesi kampanyaya destek vermeye çağrıyoruz"