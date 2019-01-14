Demokrasi İçin Birlik'ten CHP'ye ziyaret: HDP'yi dışlayan bir ittifak demokrasiyi temsil edemez

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Platformu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Rıza Türmen, Levent Tüzel, Nesteren Davutoğlu ve Erdoğan Aydın’dan oluşan DİB heyeti, görüşmede Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerin demokrasi için bir imkana çevrilmesi amacıyla önerilerini iletti.

31 Mart yerel seçimlerinin, ülke gündemi için genel gidişatın pekiştirilmesi ve çözülmesi açısından temel önemde olacağını belirten Demokrasi İçin Birlik (DİB) Platformu, 9 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'na görüşmede CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Veli Ağbaba eşlik etti.

Rıza Türmen, Levent Tüzel, Nesteren Davutoğlu ve Erdoğan Aydın’dan oluşan Demokrasi için Birlik (DİB) Platformu, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Görüşmede yerel seçimlerde muhalefet güçlerinin birlikteliğinin öneminin vurgulandığı belirtildi. Açıklamada "HDP’yi dışlayan bir ittifakın demokrasiyi temsil edemeyeceği ve tek adam rejimine karşı memleketin ihtiyacı olan başarı elde etmesinin de mümkün olamayacağı yönündeki kaygılarımız iletildi" denildi.

“Ülkede eşitlik, özgürlük, adalet ve barışı gerçekleştirme yolculuğunda, karar verme süreçlerinin demokratikleştirilmesi ve halk kesimlerinin kendilerini yakından ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmasının, kentlerin rant ve israftan uzak, doğru ve verimli yönetimi için zorunlu olduğu” fikrinin CHP'ye iletildiği belirtilen açıklamada DİB'in sorunların saptanması ve çözülmesine dair öneriler konusunda, CHP yöneticilerinin olumlu yaklaşımının "Geleceğe dönük umutlu bir başlangıç" olarak görüldüğü kaydedildi.