Demokrasi İçin Birlik’in HDP ziyaretinden miting kararı çıktı

Eski CHP, SHP, BDP, HDP vekillerinden oluşan ve eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen’in başkanlığını yaptığı Demokrasi için Birlik oluşumunun HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı toplantıdan 16 Ekim’de ‘Demokrasi Buluşması’ adı altında miting düzenleme kararı çıktı.

Rıza Türmen yazdı: Demokrasi cephesinde gereksinim var

Dicle Haber Ajansı’ın (DİHA) haberine göre, Aralarında Rıza Türmen, Melda Onur, Levent Tüzel, Hüseyin Demir Düzen ve Gençay Gürsoy’un da bulunduğu Platform üyeleri, saat 16.00'da HDP Genel Merkezi’ne geldi. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Eşbaşkan Yardımcısı Fatma Kurtalan platform üyelerini karşıladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Türkiye’nin içerisinden geçtiği dönemin demokrasiye duyulan ihtiyacı daha net bir şekilde hissettirdiğini ifade ederek, bu sürece aktif olarak müdahil olmak ve Türkiye’nin bir an önce gerçek bir demokratik yönetime kavuşmasını sağlamak için herkese büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti. Platformun da bu konuda çalışma yürüttüğünü ve ziyarette bu çalışmayı kendileriyle paylaştıklarının bilgisini veren Bilgen, 16 Ekim’de büyük bir Demokrasi Buluşması planladıklarını aktardı.

Bilgen, HDP olarak ilk günden bu yana demokrasi duyarlılığı olan güçlerin birlikteliklerini önemsediklerini ve bu çabaların birlikte yaşama katkı sunacağını bu nedenle de Türkiye’nin demokratikleşmesi için her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti.