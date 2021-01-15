Demokrasi için Birlik'ten Sağlık Bakanlığı'na aşılamada 'adil' olun çağrısı

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Demokrasi için Birlik (DİB) Sağlık Komisyonu, yayınladığı aşı raporunda, Sağlık Bakanlığı'na aşılamanın adil bir şekilde yapılması için çağrıda bulundu.

Türkiye'de pandeminin başından beri bir belirsizliğin hakim olduğunu ve aşılamanın da belirtilen tarihten bir ay sonra başladığını ifade eden raporda, "Türkiye 25.000 doz BioNTech aşısının geldiği ve saray çevresinin aşılandığı yönündeki söylemler aşının temini ve adil biçimde uygulanması sorunlar yaşanacağını ve ayrıcalıklı gruplar oluşacağını düşündürmektedir" denildi.

Neden yalnızca tek bir kaynaktan aşı alındığı sorusunu yönelten raporda, BioNTech, Moderna, Oxford aşıları gibi daha yüksek koruyuculuğu ve daha ekonomik olan, milyonlarca kişini aşılandığı aşıları almak ve uygulamak için girişimde bulunulmadığı iddia edildi.

Raporda yapılan çağrıda DİB, "Sağlık Bakanlığını aklın, vicdanın ve bilimin yol göstericiliğinde pandemiyi yönetmek yerine, şehir mezarlıklarında savaş dönemlerini çağrıştıran defin manzaraları karşısında inandırıcılığını yitiren "başarı hikayesi" yazmaktan, siyasi rant sağlamaktan vaz geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce başta TTB ve tıpta uzmanlık dernekleri olmak üzere sağlık çalışanlarıyla birlikte aşılama sürecini planlaması ve hızla kitlesel aşılamaya başlanması gerektiği belirtildi. Aşılama yanı sıra toplumsal hareketliliği dolayısıyla bulaş riskini azaltmak için mağdur olacak gruplara yapılacak sosyal destekle birlikte en yakın zamanda en az iki hafta tam kapanmaya gidilmesi gerektiği söylendi.