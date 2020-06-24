Demokrasi İçin Birlik: İktidar en ufak demokratik itirazı boğmaya çalışıyor; Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız

Demokrasi İçin Birlik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tek adam rejimi toplumu korkutmaya, sindirmeye en ufak demokratik itirazı boğmaya çalışıyor. Ama toplumsal itirazı susturamıyor. Ülkenin her yanında hak gasplarına, doğa talanına karşı mücadelelerin ardı arkası kesilmiyor. Kaftancıoğlu'nun yanındayız" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yapsanız boşuna. Ne umut etmekten vazgeçeriz, ne mücadeleden. Toplumsal muhalefet ve demokrasi güçleri için umut olan İstanbul yerel seçimlerinin acısını bir türlü unutamayan iktidar, meşruiyetini yitirdikçe hukuk ve demokrasi dışı uygulamalarını artırıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş yıllarda attığı tweetler nedeniyle aldığı 9 yıl, 8 ay, 20 günlük hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hapis cezasına mahkûm edilmişti.

"Tek adam rejimi toplumu korkutmaya, sindirmeye en ufak demokratik itirazı boğmaya çalışıyor. Ama toplumsal itirazı susturamıyor. HDP’nin adalet yürüyüşünden sonra şimdi de Baro başkanları yürüyor. Ülkenin her yanında hak gasplarına, doğa talanına karşı mücadelelerin ardı arkası kesilmiyor.

Demokrasi için Birlik olarak CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Baskılar, demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi konusundaki kararlılığımızı artırıyor.

Ne yapsalar boşuna, ne umudumuzu, ne mücadele azmimizi yok edebilecekler."

TIKLAYIN - Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı