Demokrasi İçin Birlik: Siyasi tutukluları ölüme terk edecek, emekçilerin haklarını gasp edecek düzenlemeleri geri çekin

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Meclis'te görüşmeleri devam eden infaz indirimi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "siyasi tutuklular ölüme terk edilmek isteniyor" dedi.

'Korona Yasaları; Salgının Ortasında Büyüyen Karanlık' başlığıyla yayımlanan açıklamada "Uyarıyoruz, salgından daha az kayıpla çıkmanın yolu otoriterleşmeyi artırmak değil, demokrasi ve şeffaflıktır. İktidarın önceliği toplum üzerindeki baskıyı artırmak değil" denildi.

Açıklamada infaz düzenlemesi ve torba yasada yer alacağı konuşulan düzenleme ile "siyasi tutukluların ölüme terk edileceği, emekçilerin de kazanılmış haklarını bile gasp edileceği" belirtildi.

"İktidar, yönetilemeyen salgın krizine karşı büyüyen toplumsal tepkiden korkuyor"

Açıklamada şöyle denildi:

"Salgınla ilgili hayati önlemleri almayan, salgın sürecini şeffaflıktan uzak biçimde, saraydan yöneten tek adam rejimi, bildiğini okumaya devam ediyor. Salgınla mücadele adı altında meclise sunulan yasa tasarılarıyla toplumsal muhalefeti bastırmak, otoriterliği artırmak, emekçilerin haklarını gasp etmek peşinde. Çünkü yönetilemeyen salgın krizine karşı büyüyen toplumsal tepkiden korkuyor.

"Torba yasada ve infaz yasası düzenlemesinde yer alan değişikliklere göz atalım: İnfaz yasası düzenlemesinin amacı yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek gibi suçlardan hüküm giyenlere af çıkarıp, cezaevlerini muhaliflerle doldurmak. Yasa tasarısıyla, cumhurbaşkanına hakaret ve düşünce suçlarının kapsamı genişletiliyor. Sosyal medya mesajıyla ya da konuşmalarıyla düşüncelerini ifade ettikleri için ceza alanlar 18 ayın altında hapis cezası aldıklarında cezaevine girmezken değişiklikle 7 ay hapis yatacak.

"İnternet kullanımıyla ilgili düzenleme ile haberleşmeyi engellemeyi amaçlıyor"