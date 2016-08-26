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Demokrasi için Birlik: Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

“Bu ortamın yerini barış ve güven içinde yaşayacağımız demokratik bir yaşama bırakması yönündeki adımlar acil olarak atılmalıdır”

26 Ağustos 2016 19:59

Eski CHP, SHP, BDP, HDP vekillerinden oluşan ve eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen’in başkanlığını yaptığı Demokrasi için Birlik oluşumu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu konvoya yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı. Demokrasi için Birlik, yaptıkları açıklamada “Bu ortamın yerini barış ve güven içinde yaşayacağımız demokratik bir yaşama bırakması yönündeki adımlar acil olarak atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama şöyle:

“CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile il ve ilçe örgütleri üye ve yöneticilerinden oluşan konvoy, güvenlik yetkililerince konvoyun güzergahı bilinmesine rağmen Artvin'in Ardanuç ilçesinde silahlı saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Saldırı ülkemizin ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’nu hedeflese de hedeflemese de barış ve demokratik yaşam umudumuza yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, beraberindeki heyete ve tüm parti üyelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kimsenin can güvenliğinin kalmadığı bu ortamın yerini barış ve güven içinde yaşayacağımız demokratik bir yaşama bırakması yönündeki adımlar acil olarak atılmalıdır.”

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