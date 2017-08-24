Demokrasi İçin Birlik, Adalet Kurultayı'na katılacağını açıkladı

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Adalet Yürüyüşü'nin ardından CHP’nin 26-29 Ağustos günleri arasında Çanakkale Gelibolu Park alanında yapacağı dört günlük Adalet Kurultayı'na katılacağını açıkladı.

DİB'in yaptığı açıklamada, "Demokrasi çağrısına kulak tıkayarak hak ve hukuk gasplarına neden olan iktidarın yarattığı adaletsizlik ortamında başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün ardından gelen Adalet Kurultayı çağrısına, Demokrasi için Birlik, ‘Demokrasi için Adalet ve Örgütlü Toplum’ diyerek katılıyor” ifadeleri yer aldı.

Demokrasi İçin Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle:

"Özellikle son yıllarda çeşitli yaşamsal müdahaleler ve 'kamusal' adlı gerekçelerle artan iktidar baskıları ile demokratik süreçlerin ve kurumların da bertaraf edilmesi, toplumsal muhalefeti ve demokratik toplum kuruluşlarını asgari müştereklerde bir araya getirdi. Yaşam alanlarına sahip çıktıkları Gezi Direnişi, oylarına sahip çıktıkları Haziran 2015 seçimleri ve parlamenter demokrasiye sahip çıktıkları 2017 Referandumu sürecinde demokratik toplum demokraside ortaklaşarak tepki verdi.

Tüm bu ortaklaşmaların şiddet, antidemokratik uygulamalar ve ardından gelen 15 Temmuz ertesi OHAL ve KHK devleti ile bastırılmaya çalışılmasına halen tanık olmaktayız. Yaratılan bu korku ortamına karşı itirazların Adalet kavramı adı altında yeni bir ortaklaşma yarattığı aşikardır. Adalet Yürüyüşü ve ardından gelen Adalet Mitingi’nde sesini yeniden yükselten bu güçlü itiraz, 26-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında Gelibolu’da gerçekleştirilecek temalı çalıştaylarda ete kemiğe bürünecektir.

Demokraside ortaklaşma adına ilk adımını 2016 haziran ayında 105 Demokratik Toplum Kuruluşu ile birlikte atan “Demokrasi için Birlik”, katılımcı demokratik toplum kuruluşu ve siyasal yapılarla birlikte 'Demokrasi için Adalet ve Örgütlü Toplum' diyerek Adalet Kurultayı’nda yerini alacaktır."