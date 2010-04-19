'Demokrasi dışında olan bir sistem değil'

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Başbakan Erdoğan tarafından gündeme getirilen "Başkanlık Sistemi" ile ilgili olarak, "Demokrasinin dışında olan bir sistem değil" yorumunda bulundu.





Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin organize ettiği "Çocuk ve Hukuk" konulu toplantıda öğrencilere hitap etti.





Panel çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gerçeker, yasama ve yargıyı karşı karşıya getiren Anayasa görüşmelerinin bugün itibariyle başladığını söyleyen bir gazeteciye, "Çağdaş hukuk devletinde, hiçbir zaman yargı, yürütme yasama karşı karşıya gelmez. Bunlar yan yanadır. Hepsinin yetkileri Anayasayla belirlenmiştir. Herkes bu görev sorumluluğu dahilinde bir bütünlük içinde görevlerini yapmak zorundadır. Böyle bir görünüm olması güzel birşey değil " yanıtını verdi.





Başbakan Erdoğan'ın Anayasa değişikliğine karşı çıkanlar 'izafiyet' teorisine karşı çıkmakla' suçlaması konusunda ne düşündüğü sorusuna da Gerçeker, "Olabilir. Ben bu konularda tartışmaya girmek istemiyorum" karşılığını verdi.





"Yasamayla yargı arasındaki sorunu aşmak için bir adım atmayı düşünüyor musunuz" sorusuna da yanıt veren Yargıtay Başkanı Gerçeker, "Biz yargı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Uyarı görevini yerine getirmeye çalşıyoruz. Onun dışında bizim yapabileceğimiz birşey yok. Bundan sonra yasamanın görevinde olan bir konudur. Yasama görevini yapacaktır" şeklinde konuştu.





Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği Başkanlık sistemiyle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Gerçeker, "O çok önemli bir konu. Böyle ayak üstü değerlendirme yapılacak bir konu değil. Onları çok iyi tartışıp, değerlendirmek gerekiyor. Dünyada başkanlık sistemleri var. Demokrasinin dışında olan bir sistem değil. Bu çok acele edilecek bir konu değil" cevabını verdi.





Konuşma metninden bazı yerleri çıkardığını hatırlatan gazetecilere Gerçeker, "Onlar daha çok düzeltme, ağır eleştiri olduğunu sanmıyorum. Düzeltmeydi " karşılığını verdi.





Çıkardığı cümleler arasında bazı ağır eleştiriler olduğunu söyleyen bir gazeteciye de Gerçeker gülümseyerek, "Onlar yok. Onları kabul etmiyorum. Onları söylemedim" karşılığını verdi.