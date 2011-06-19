-DEMİRYOLUNU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.06.2011 - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, demir cevheri yüklü trenin, raydan çıkarak devrilmesi soncu kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor. Kaza sonrasında kapanan demiryolunu yeniden ulaşıma açmak için Gaziantep ve Adana'dan bölgeye gelen 100 kişilik ekip, çalışmalarını 8 vinç yardımıyla sürdürüyor. Ekipler, bir taraftan devrilen 8 vagonu kaldırmaya çalışırken diğer taraftan da kaza nedeniyle zarar gören 200 metrelik rayların onarımını yapıyor. TCDD 6. Bölge Müdürü Hasan Tahsin Köprülü, çalışmalara ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen kaza bölgesinde bulunan 100 kişilik ekibin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Amaçlarının yolu en kısa zamanda yeniden ulaşıma açabilmek olduğunu ifade eden Köprülü, kazanın yükün kayması sonucu meydana gelmiş olabileceğini, asıl nedenin ise yapılacak incelemenin sonucunda belli olacağını kaydetti. Türkoğlu ilçesi Ceceli köyü kayınlarında, 53295 sefer sayılı yük treninin 8 vagonu, gece saat 02.00 sıralarında raydan çıkarak devrilmiş, ölen ve yaralananın olmadığı kaza sonrasında demiryolu ulaşıma kapanmıştı.