Demiryolları şirketlere açılıyor, TCDD altyapıdan sorumlu olacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca hazırlanan taslağa göre; şirketler ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde işletmecilik yapabilecek. TCDD ise demiryolu altyapısını yenilemek, genişletmek, bakım ve onarımını yapmakla sorumlu olacak. Demiryolu tren işletmecisi olarak hizmet vermek üzere TÜRKTREN AŞ Genel Müdürlüğü adıyla demiryolu taşımacılık şirketi kurulacak.

Hükümet, demiryollarını şirketlere açıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Yasa Taslağı”na göre, hedeflenen düzenlemeler özetle şöyle:

* Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde demiryolu altyapısı üzerinde ticari esaslara göre yük ve yolcu taşımacılığı ile bunların tamamlayıcısı hizmetleri yapmakla görevli olmak üzere TÜRKTREN AŞ kurulacak. Bir yıl içerisinde TCDD’nin cer, yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerini yürüten personel ile ihtiyaç duyulan diğer personel ile bu hizmetlerde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bedelsiz olarak ve devam etmekte olan davaların ilgili olanlarıyla birlikte TÜRKTREN AŞ’ye devredilecek.

* TÜRKTREN AŞ’nin 5 yıl süreyle yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı, işletme bütçesinde yer alan finansman açıkları, fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark, sermayesine mahsuben Hazine tarafından karşılanacak.

* Kamu tüzel kişileri ve şirketler, kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa etmek; kendilerine ve/veya başka şirketlere ait demiryolu altyapısı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmak; ulusal demiryolu altyapı ağındaki demiryolu tren işletmecisi olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilebilecek.

* TCDD ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredileni üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görevlendirilecek. Demiryolu altyapısını iyileştirecek, yenileyecek, bakım ve onarımını yapacak. Yüksek hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısını yapacak.

Trafiği düzenleyecek. Gar, istasyon, lojistik ve yük merkezleri ile benzeri te-sislerin demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan alanlarını tekel olmamak üzere işletecek, işlettirecek.