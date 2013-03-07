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Ekonomi

Demiryolları özel sektöre açılıyor

Demiryolu taşımacılığını rekabete açan kanun tasarısı Meclis'e sunuldu

07 Mart 2013 12:39

Hükümetin Meclis'e sevkettiği yasa tasarısına göre; havayaolları gibi demiryolları da özel sektöre açılıyor. Böylece, Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki alan özel firmalar kendi tren hatlarını işletebilecekler.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; kanun tasarısı firmaların kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa edebileceğini öngörüyor.  Düzenleme aynı zamanda " Demiryolu Taşımacılık Anonim Şirketi" adlı yeni bir yapının oluşturulmasını hedefliyor.

Tasarıya göre; Devlet Demiryolları'ndaki görevli personel ise emekliliğe teşvik edilecek. Bunun için personele yüzde 40'a varan oranda fazla emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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