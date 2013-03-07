Demiryolları özel sektöre açılıyor

Hükümetin Meclis'e sevkettiği yasa tasarısına göre; havayaolları gibi demiryolları da özel sektöre açılıyor. Böylece, Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki alan özel firmalar kendi tren hatlarını işletebilecekler.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; kanun tasarısı firmaların kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa edebileceğini öngörüyor. Düzenleme aynı zamanda " Demiryolu Taşımacılık Anonim Şirketi" adlı yeni bir yapının oluşturulmasını hedefliyor.

Tasarıya göre; Devlet Demiryolları'ndaki görevli personel ise emekliliğe teşvik edilecek. Bunun için personele yüzde 40'a varan oranda fazla emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.