"Demiryolları en güvenli ulaşım aracı olarak kabul ediliyor; Türkiye'de artık değil; nedeni liyakatsizlik"

Sözcü yazarı Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazası hakkında değerlendirmede bulundu. Toker, demiryolu ulaşımının dünyanın her yerinde en güvenli ulaşım aracı olarak kabul edildiğini ancak Türkiye'de bu durumun tersine döndüğünü söyledi. Toker bunun nedeninin denetimsizlik ve liyakatsizlik olduğuna vurgu yaptı.

Toker, "Sinyalsiz 7 bin km varken" başlığıyla (15 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Demiryolları dünyanın her yerinde en güvenli ulaşım aracı olarak kabul ediliyor. Türkiye'de artık böyle değil. Temel nedeninin denetimsizlik ve liyakatsizlik olduğu ortada.

Bugün gibi hatırlıyorum. 2004 yılında Pamukova'da 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan “hızlandırılmış” tren kazasında, dönemin Başbakanı Erdoğan ile dönemin Ulaştırma Bakanı Yıldırım, dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın görevden alınması veya istifası gibi sorularına içerlemiş, neredeyse muhabirleri suçlayan bir tutum içine girmişlerdi.

(Karaman'ın şu an AKP milletvekili olması bir şey anlatıyor olmalı.) Velhasılı yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği tren kazalarının ardından etkili bir önlem ve yaptırım uygulanmadı. Sırf gövde gösterisi olsun diye açılan altyapısı tamamlanmamış yahut altyapısı tamam görünse de denetimsiz bırakılmış hatlarda, sorumluluğu perdeleme, buharlaştırma, klişe cümlelerle anlık yatıştırma politikası bugüne dek süregeldi. Yöneticileri hukuk devletinin gereğine davet etmek yerine, sorumlulukta dikkatleri dağıtma çabası sürüyor.

AKP eski milletvekili, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Ilıcalı'nın “Böyle bir olayın olması imkansız. Bir anormallik, çok özel bir durum olduğu açık. Aklıma başka şeyler geliyor” açıklaması da bu tutumun devam niteliğinde.