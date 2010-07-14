-DEMİR: ''YAPILARIN YÜZDE 50'Sİ SORUNLU'' ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, '' Özellikle 1999 depreminden önce yapılan yapı stokumuzun yüzde 50'sine yakınında ciddi anlamda sorunlar var'' dedi. Demir, yapı denetiminin 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 81 ile yaygınlaştırılmasıyla ilgili İller Bankası Macunköy Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararının dün yayımlandığını anımsatan Demir, 2001 yılında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da pilot olarak uygulamaya konulan ''yapı denetimi'' sisteminin, kamuya ait yapı ve tesisler ile yasada belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, yurt genelinde özel binalarda uygulanacağını anlattı. Söz konusu 19 il dışında halen 4'lü TUS sistemiyle denetimin yürütüldüğüne işaret eden Demir, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve mimar olmak üzere 4 ana meslekte fenni mesuliyete tabi gerçekleştirilen bu denetimin etkinliğine ilişkin, ''4'lü tus sistemiyle yapılan denetimlerle ilgili yürüttüğümüz araştırmalarda halen yapı denetimi konusunda gerekli hedeflere ve performansa ulaşamadığımızı da tespit etmiş bulunuyoruz'' dedi. Yapı denetimi sisteminin 81 ile yaygınlaştırılması ile ilgili kararın 1 Ocak 2011'de yürürlüğe gireceğini,sisteme dahil edilecek yeni illerde yapı denetimi bürolarının oluşturulması için çalışmalara ağırlık verildiğini anlatan Demir, yapı denetimi yönetmeliğinde 1-1,5 ay içinde değişikliğe gideceklerini söyledi. Demir, ''Daha verimli, tespit ettiğimiz eksiklikleri de gidererek, başarılı bir şekilde 81 vilayette yapı denetiminin tamamen yaygınlaşmasını temin edecek hazırlıkları tamamlamış olacağız'' dedi. -''SIKI BİR ŞEKİLDE DENETLEYECEĞİZ''- Yapı denetim sisteminin 1999 Depreminin ardından depreme dayanıklı yapı inşasını temin etmek için hayata geçirildiğini anımsatan Demir, ''Söz konusu sistemin, yüzde 100'e varan bir depreme dayanıklılık noktasında yapı yapmada başarıya ulaştığını gördük'' dedi. 4'lü tus sisteminin uygulandığı yerler için ise verilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını ifade eden Demir, ''2011 yılında inşallah tüm ülke sathına bu yapı denetiminin yaygınlaşması halinde, artık Türkiye'de depreme dayanıksız yapı yapılma kavramından artık tamamen uzaklaşmış olacağız'' dedi. -SORUNLU YAPI STOKU...- Bir gazetecinin İstanbul'da yürütülen yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi yönündeki çalışmalara işaret ederek, ''Özellikle Zeytinburnu'nda yıkılması gereken binalar bulunduğu tespit edildi. Yıkımlar yapılacak mı?'' sorusuna, genel çerçevede cevap verdi. Güçlendirme ve dönüşümle iyileştirilemeyecek binaları yıkmak gerektiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu: ''Bunlarla ilgili İstanbul'da, Marmara'da belli yerlerde, belli yıkımlar gerçekleştirildi. Büyük çapta kamu yapılarında özellikle, ciddi güçlendirmeler yapıldı. Özel yapılarda güçlendirmeye krediler, teşvikler verildi. Ama hala bu konuda güçlendirilmeyi, dönüşmeyi bekleyen hatta yıkımı bekleyen yapı stokumuz mevcut. Bunlar ayrı bir alan, çok kolay da bir alan değil. Özellikle bununla ilgili yapı sahiplerinin, yerel yönetimlerin, bizim sorumluluklarımız var. Bu çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Şunu ifade etmekte de fayda var; özellikle 2002 yılından önce yapılan veya 1999 depreminden önce yapılan yapı stokumuzun yüzde 50'sine yakınında bu anlamda ciddi anlamda sorunlar var. Bunun tamamı yıkılacak bina yapı stoku anlamında ifade etmek istemiyorum ama bu konuda tüm yapı stokumuzla ilgili elimizdeki tespitler de tamamı şu anda mevcut değil. Bu konuda yerel yönetimler de çalışmalarını yürütüyor, bizim de çalışmalarımız var, devam ediyor.''