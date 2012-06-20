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Demirtaş'tan Zana eleştirisinde geri adım

BDP'li Demirtaş, "Bizi birbirimize düşüreceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Avuçlarını yalarlar" dedi

20 Haziran 2012 14:47

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kürt sorununu Erdoğan çözer" açıklaması sonrasında eleştiri oklarını yönelttiği Leyla Zana'yla ilgili açıklamaları değişti. Grup toplantısında konuşan Demirtaş, "Kimse ucuz oyunlara girmesin. Bizi birbirimize düşüreceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın "Kürt sorununu başbakan çözer" diyerek BDP'nin tutumunu eleştirdiği açıklamalarından sonraki ilk grup toplantısında, "Bizi birbirimize düşüreceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Avuçlarını yalarlar" dedi.

Demirtaş, Zana'nın açıklaması sonrasında yaptığı konuşmalarda isim vermeksizin eleştirilerde bulunmuş, "Her kim başbakandan umutluysa bu saflıktır" ve "Leyla'yı Leyla yapan Mecnun'un aşkıdır" demişti.

Mesajlarını sadece parti dışına değil, BDP çatısı altında siyaset yapanlara da yönelten Demirtaş, "Hepimiz feleğin çemberinden geçerek bugünlere geldik. Her arkadaşımız kıymetli, kimse bu tür ucuz oyunlara girmesin" diye konuştu.

Leyla Zana'nın görüşme talebiyle BDP Genel Merkezi'ne çağrıldığı ama bu çağrıyı kabul etmediği iddiaları da grup toplantısı sonrası Demirtaş'a soruldu. Demirtaş'ın bu soruya yanıtı, "Şu anda yurt dışında olduğunu, görüşememe gibi bir durumu yok. Dönünce görüşülebilir" oldu.

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