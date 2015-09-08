Demirtaş'tan Yıldız'a: Şehit olmak istiyordu, Dağlıca’da bir gece nöbet tutsun; işkembeden sallamak kolay!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu saldırının ardından Avrupa'daki programını yarıda keserek Türkiye'ye geri döndü. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Benim amacım Allah nasip ederse şehit olmaktır" açıklamalarıyla tartışma yaratan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a, "Ben daha önce de çağrı yaptım, eski Enerji Bakanı şehit olmak istiyordu, buyursun Dağlıca’da bir gece nöbet tutsun. Ankara’da işkembeden sallamak kolay tabii" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi’nde PKK saldırısında 16 askerin şehit olması nedeniyle yurt dışı programını keserek Türkiye’ye dönen HDP Eş genel başkanı Demirtaş, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, Dağlıca’da 16 askerin şehit edilmesi ve Cizre’de 4 gün süren sokağa çıkma yasağını değerlendirdi. Demirtaş, bütün ölümlerin herkesin ortak acısı olduğunu, parti olarak ölümler, cenazeler arasında asla ayrım yapmadıklarını savundu. Selahattin Demirtaş, "Fakat, maalesef hükümetin kutuplaştırıcı politikası sürüyor. Toplumu kendi içinde neredeyse tabutlar arasında ayrım yapacak noktaya geldi. Tabii bu yeni bir durum değil ama hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil maalesef yangına körükle gitme, ateşe benzin dökme faaliyetinden başka hiçbir şeye yaramıyor" dedi.

Demirtaş, "Bu rezil politikalar Türkiye’de artık tutmuyor. İnsanlarımız artık huzur içerisinde özgürce yaşamak istiyor, bunu anlamak zor mu? İnsanlar senin koltuğun için ölmek zorunda mı? 'Evlatlarımızı feda edeceğiz' diyorsunuz, her birinizin evladı ya bedelli yapmış, ya da çürük almış. Ben daha önce de çağrı yaptım, eski Enerji Bakanı şehit olmak istiyordu, buyursun Dağlıca’da bir gece nöbet tutsun. Ankara’da işkembeden sallamak kolay tabii" şeklinde konuştu.