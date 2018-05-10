Demirtaş'tan 'Xano Ana'ya mektup

Bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'de bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, türkü söylediği videoları internetten izleyen ‘Xano ana’ya mektup gönderdi. ‘Xano Ana’ya uzun ömürler dileyen Demirtaş, mektubunda ‘Xano Ana’ya türküleri canlı canlı söyleyeceğini yazdı.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman, ‘Xano Ana’ya yazılan mektubu Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş’ın mektubu şöyle:

“Değerli Xano Ana. Benim videolarımı izlediğini öğrendim. Allah sana uzun ve sağlıklı ömürler versin, ben gelip sana canlı canlı türküler söyleyeceğim. Kendine iyi bak. Ellerinden öpüyorum.”