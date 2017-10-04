Demirtaş'tan Talabani için başsağlığı mesajı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığ\'ının yürüttüğü soruşturma ve açılan dava kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile, dün yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için başsağlığı mesajı yayımladı.

HDP Genel Merkezi tarafından paylaşılan mesajda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Celal Talabani ile son olarak geçen yıl, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin Süleymaniye kentinde görüştüğünü belirterek, \"Kalbimde derin bir yeri olan Mam Celal\'in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Yaşadığı tüm baskı ve zulme rağmen hayatı boyunca cesaret ve kararlılıkla, mücadelesinden asla taviz vermeden yürüyen, bütün hayatını Kürt halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesine adayan Celal Talabani\'nin aramızdan ayrılması sadece Kürtler için değil bütün insanlık ailesi için de büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yeri asla doldurulamayacak olan Celal Talabani\'ye Allah\'tan rahmet; ailesine, Kürt halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum\"dedi.



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