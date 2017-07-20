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Demirtaş'tan Suruç Katliamı mesajı

"IŞİD ve onun türevlerine, zihniyetlerine dolaylı veya doğrudan destek olanlar, sessiz kalanlar tarih önünde bunun hesabını vereceklerdir"

20 Temmuz 2017 22:52

Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, 33 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD'li canlı bombanın intihar saldırısının 2. yıl dönümünde bir mesaj gönderdi.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“IŞİD barbarlığının saldırıları nedeniyle yakılıp yıkılan Kobanî’deki çocuklara oyuncak ve eğitim araç gereçleri götürmek için yola çıkan gençlerin Suruç’ta IŞİD’in saldırısı sonucu yaşamlarını yitirmelerinin yıl dönümünde içinde bulunduğum duygular, o gün yaşadığım duygularla aynı.

IŞİD ve onun türevlerine, zihniyetlerine dolaylı veya doğrudan destek olanlar, sessiz kalanlar tarih önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Kobanî halkları ile köprü kurmanın, dayanışmanın sembolü olan yaşamını yitiren 33 devrimci genci minnet ve saygıyla anıyorum. Katliamdan yaralı kurtulanlara, ailelere ve dostlarına selamlarımı iletiyorum.”

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