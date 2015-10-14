T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'tan suikast iddiasına: Bizden çok IŞİD'i koruyorlar

"Olayı soruşturan savcı bize iki gün önce bombaların ve bombacının IŞİD’ li olduğunu söylemişti"

14 Ekim 2015 18:47

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine yönelik bir suikast istihbaratını devletin makamlarıyla paylaştıklarını belirterek, "Tedbirimizi almaya çalışıyoruz ama bizden çok IŞİD'i koruyorlar" dedi.

Demirtaş Ankara katliamından sonraki açıklamalarıyla ilgili de, “Ankara saldırısı devlet bağlantılı dediğimizi devlet düşmanlığı için değil, devletin temizlenmesi ve demokratikleşmesi için söylüyoruz. Soruşturmailerledikçe daha çok şey ortaya çıkacak. Olayı soruşturan savcı bize iki gün önce bombaların ve bombacının IŞİD’ li olduğunu söylemişti” şeklinde konuştu.

Fırat Haber Ajansı dün "Demirtaş’a suikast planı" başlıklı haberinde HDP'nin PYD yönetiminden HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'a suikast yapılacağı yönünde bilgi aldığını yazmıştı.

Ajans, HDP'nin bu bilgiyi sözlü olarak devlet yetkililerine ilettiğini ancak herhangi bir girişimde bulunulmaması üzerine, bu kez 5 Ağustos 2015 tarihinde HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na konuya ilişkin dilekçe verdiğini söylemişti. Ajans HDP'nin verdiği dilekçeyi de yayımlamıştı.

 

ETİKETLER

selahattin demirtaşsuikastışidhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24