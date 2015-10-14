Demirtaş'tan suikast iddiasına: Bizden çok IŞİD'i koruyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine yönelik bir suikast istihbaratını devletin makamlarıyla paylaştıklarını belirterek, "Tedbirimizi almaya çalışıyoruz ama bizden çok IŞİD'i koruyorlar" dedi.

Demirtaş Ankara katliamından sonraki açıklamalarıyla ilgili de, “Ankara saldırısı devlet bağlantılı dediğimizi devlet düşmanlığı için değil, devletin temizlenmesi ve demokratikleşmesi için söylüyoruz. Soruşturmailerledikçe daha çok şey ortaya çıkacak. Olayı soruşturan savcı bize iki gün önce bombaların ve bombacının IŞİD’ li olduğunu söylemişti” şeklinde konuştu.

Fırat Haber Ajansı dün "Demirtaş’a suikast planı" başlıklı haberinde HDP'nin PYD yönetiminden HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'a suikast yapılacağı yönünde bilgi aldığını yazmıştı.

Ajans, HDP'nin bu bilgiyi sözlü olarak devlet yetkililerine ilettiğini ancak herhangi bir girişimde bulunulmaması üzerine, bu kez 5 Ağustos 2015 tarihinde HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na konuya ilişkin dilekçe verdiğini söylemişti. Ajans HDP'nin verdiği dilekçeyi de yayımlamıştı.