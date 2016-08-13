Demirtaş'tan sonra Osman Baydemir'den de PKK'ya tepki

HDP Urfa Milletvekili ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, KCK Yürütme Konseyi üyesi Cemil Bayık'ın “Savaşı metropollere taşıyacağız” açıklaması sonrası gelen PKK’nın saldırılarına tepki gösterdi. Hürriyet'ten Verda Özer'in sorularını yanıtlayan Baydemir, "PKK’nın son saldırılarını “büyük bir travmadır. Hayat hakkını elden alan hiçbir saldırının mazereti olamaz” diye kınadıktan sonra, Bayık’ın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Bizim duruşumuz çok net. Şiddete davet eden her adım yanlıştır. HDP çözümü şiddette değil, Meclis içinde, legal siyasette görüyor.” Ve ekledi: “HDP’nin bu yeni uzlaşmadan dışlanması sadece 6 milyon Kürt seçmenini değil, çözümü de dışlamak demektir. Ve sadece çözümü silahta görenlerin elini güçlendirir.”

Selahattin Demirtaş da PKK'nın saldırılarını ve açıklamalarını eleştirerek, "PKK’nin savaşı şehirlere yayacağız açıklamasını doğru bulmuyoruz, kabul de etmiyoruz. PKK’nin bu dönemde yapması gereken barış ihtimallerini büyütecek çabadır, çağrılardır. HDP olarak bunu istiyoruz" demişti.

Baydemir, HDP’nin geçtiğimiz aylarda hendek siyasetini desteklediği eleştirilerine karşılık ise, “HDP bir konuda özeleştiri verecekse, o da budur. Tüm çabalarımıza rağmen savaşı, çatışmayı önleyemedik, gücümüz yetmedi” dedi. Arabasında PKK’ya silah taşıdığı iddiasıyla gündeme gelen HDP vekiline ilişkin olarak ise, "cuntacıların diğer birçok provokasyonu gibi kumpas olduğu" görüşünü savundu.

Öcalan’a yeniden rol verilmesi gerektiğini söyleyen Baydemir, “Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Şu anki zemin çok büyük provokasyonlara gebe. Bu durumdan cuntacılar istifade edebilir. Onların ve darbe mekaniğinin önüne geçmek için, çatışmasızlığı bir an önce başarmak zorundayız" diye konuştu.