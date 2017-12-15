"Demirtaş'tan selam getiriyorlar, ağırıma gidiyor"

HDP milletvekili Celal Doğan, cezaevindeki milletvekillerini ziyaret etmelerine izin verilmemesini eleştirdi. Doğan, “Arkadaşlarım hapiste, ziyarete gitmek istiyorum, Adalet Bakanlığı'ndan izin alamıyorum. Ama bir CHP’li arkadaşım diyor ki: 'Selahattin Bey'e gittim, sana selam getirdim' Benim ağırıma dokunuyor, sizin ağrınıza dokunmuyor mu?” diye sordu.

Duvar'da Nergis Demirkaya imzasıyla yer alan habere göre, HDP milletvekillerine cezaevine ziyaret izni verilmemesi bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda tartışma konusu oldu. HDP milletvekili Celal Doğan, “CHP milletvekilleri Selahattin Bey’den selam getiriyorlar, ağırıma gidiyor” derken CHP’den Partilerarası Diyalog Grubu kurulması önerisi geldi. Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, “Meclis Başkanımız Sayın Bakanla, Hükümetle, Başbakanla gerekli görüşmeleri yapacağını ve bunun bir haksızlık olduğunu, bu görüşmelerin olması gerektiğini ifade etti” dedi.

"Bize milletvekili muamelesi yapmadınız"

2018 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda partisi adına söz alan HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, cezaevi ziyaretlerine izin verilmemesini eleştirerek şunları söyledi:

“Ben milletvekiliyim ama siz bize milletvekili muamelesi yapmadınız. Partimize parti muamelesi yapmadınız. Benim arkadaşlarım hapiste, ziyarete gitmek istiyorum, Adalet Bakanlığı’ndan izin alamıyorum. Ama bir CHP’li arkadaşım diyor ki: ‘Filan gün Selahattin Bey’e gittim, sana selam getirdim.’ Benim ağırıma dokunuyor, sizin ağırınıza dokunmuyor mu? Bu nedenle de arkadaşlar, mesele şu: Bu siyasette, bu parlamentoyu, daha doğrusu bir grubu bile, milletvekillerini eşit yönetemiyorsanız bu doğru bir şey değil.”

HDP’li Doğan'dan MHP'ye çağrı

HDP’li Doğan “MHP’li arkadaşlarımdan bir istirhamım var” diyerek şöyle devam etti:

“Siz bütün konuşmalarınızda ‘Kürt kardeşlerimiz bizim bir parçamızdır’ diyorsunuz, ‘Çanakkale’de, Galiçya’da, Kıbrıs’ta birlikte öldük’ diyorsunuz ama o kardeşinizin, doğduğu bölgenin adını söylemesini çok görüyorsunuz, çok görmeyin lütfen. Başka yorumlamayın, sizden ricam bu. Bu parlamentoda hepimizin birlikte çalışmasına ihtiyaç var. Batacaksak da birlikte batacağız, çıkacaksak da birlikte çıkacağız. Bizim ne gidecek başka vatanımız var… Biz birlikte yaşamak zorundayız. Eşit şartlar altında bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olmaya devam edeceğiz.”

MHP’den Doğan'a teşekkür

Celal Doğan’ın sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz aldı. “Bu kısa açıklamama vesile olan konuşmayı yaptığı için Sayın Celal Doğan’a teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Akçay, şunları söyledi:

“Biz MHP olarak 81 ilde teşkilatlanmış, 80 milyon vatandaşımızdan milyonlarca oy alarak TBMM’de temsil edilen bir siyasi partiyiz. Ne parti mensuplarımızın ne oy veren ne oy vermeyen vatandaşlarımızın etnik kökenleriyle, ana dilleriyle, hayat tarzlarıyla ilgilenmeyiz. Biz, tasada, kıvançta ortak bir Türk milleti olarak kabul ederiz kendimizi ama arkadaşlarımız, insanlarımız kendilerini -Sayın Doğan’ın da ifade ettiği gibi- çeşitli sıfatlarla, isimlerle tanımlayabilir, bu da doğaldır, bizim kültürümüzün de bir gereğidir, bundan da bir rahatsızlık duymayız.”

Özel'den partiler arası diyalog grubu önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Tüm partilere eşit davranıyoruz” dediğini aktardı ve “Biz izin isteyince bir günde giderken HDP’li arkadaşlar kendi arkadaşlarına izin alamıyor. Bunun savunulabilecek hukuki, mantıklı bir gerekçesi varsa dürüstçe söylemek lazım. Yoksa da göz göre göre, bu kadar gerçek dışı bir konuyu yokmuş gibi de anlatmamak lazım” dedi.

Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın partilerinin Kürt vatandaşlarla ilgili yaklaşımı ile ilgili sözlerinin önemli olduğunu belirterek “Partiler arası bir diyalog grubu” çağrısı yaptı.

Özel diyalog grubunun en azından partiler arasındaki diyalog ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili partilerin uğradıkları ayrımcılıkları ele alabileceğini, Meclis’in gerginliğini de, üretilen eşitsizliği de çözmek için çaba harcayabileceklerini söyledi. Özel, “Milletvekillikleri sürdüğü sürece bütün milletvekilleri buradaki 4 partinin namusudur, böyle bakmak lazım” diye konuştu.

Meclis Başkanı hükümetle görüşecek

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevi ziyareti için bakan izni şartının kaldırılması çağrısı yaptı.

Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün bu konunun bir hafta önde Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 4 meclis başkanvekili ile yapılan toplantıda Pervin Buldan’ın gündeme getirdiğini söyledi. Tüzün, “Meclis Başkanımız Sayın Bakanla, Hükümetle, Başbakanla gerekli görüşmeleri yapacağını ve bunun bir haksızlık olduğunu, bu görüşmelerin olması gerektiğini ifade etti. Ben de böyle bir haksızlığın giderilmesi yönünde takipçi olacağım” dedi.