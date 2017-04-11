Demirtaş'tan referandum öncesi 3 mesaj

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 16 Nisan’daki referandum öncesi vatandaşlara 3 mesaj iletti.
Demirtaş'ın 'Hayır' oyu verilmesi çağrısı yaptığı mesaj şöyle:
"Farkında mısınız, dünyanın en mutsuz toplumu haline geldik. Mutluluğa, huzura, güvene giden yolu kısaltın. HAYIR deyin,
Hepimiz Kazanalım
Birlikte Kazanalım
Bölünme, yok sayılma, kamplaşma korkuları her şeyimizi teslim almaya başladı. Onurlu ve birlikte yaşamı hepimiz hak ediyoruz. HAYIR deyin,
Hepimiz Kazanalım
Birlikte Kazanalım
Bu korku filmini daha fazla uzatmalarına izin vermeyin. Demokrasiye, barışa, kardeşliğe giden yolu kısaltın. HAYIR deyin,
Hepimiz Kazanalım
Birlikte Kazanalım."