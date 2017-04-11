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Demirtaş'tan referandum öncesi 3 mesaj

"Bu korku filmini daha fazla uzatmalarına izin vermeyin"

11 Nisan 2017 20:14

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 16 Nisan’daki referandum öncesi vatandaşlara 3 mesaj iletti.

Demirtaş'ın 'Hayır' oyu verilmesi çağrısı yaptığı mesaj şöyle:

"Farkında mısınız, dünyanın en mutsuz toplumu haline geldik. Mutluluğa, huzura, güvene giden yolu kısaltın. HAYIR deyin,

Hepimiz Kazanalım

Birlikte Kazanalım

Bölünme, yok sayılma, kamplaşma korkuları her şeyimizi teslim almaya başladı. Onurlu ve birlikte yaşamı hepimiz hak ediyoruz. HAYIR deyin,

Hepimiz Kazanalım

Birlikte Kazanalım

Bu korku filmini daha fazla uzatmalarına izin vermeyin. Demokrasiye, barışa, kardeşliğe giden yolu kısaltın. HAYIR deyin,

Hepimiz Kazanalım

Birlikte Kazanalım."

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