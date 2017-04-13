Demirtaş'tan referandum mesajı: Vereceğiniz oy ülkenin kaderini belirleyecek; mutlaka sandığa gidin

HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği kanununa ilişkin referandum öncesi vatandaşlara son mesajını iletti. "'Tek adam'da değil, tek yürekte buluşalım" diyen Demirtaş, "Ülkenin kaderini belirleyecek olan sizin oyunuzdur. Mutlaka sandığa gidin ve açık sayım ilkesi gereğince oy sayımını izleyin, oylarınıza sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Demirtaş'ın referandum mesajı şöyle:

Sandığa gitsem bile sonuç nasıl olsa değişmeyecek diye düşünmeyin. Belki de toplumun ve ülkenin kaderini belirleyecek olan sizin oyunuzdur. Mutlaka sandığa gidin ve açık sayım ilkesi gereğince oy sayımını izleyin, oylarınıza sahip çıkın.

Pazar günü akşam saatlerinde sonuç ne çıkarsa çıksın demokrasi, özgürlük ve eşitlikten yana olanlar mevzilerini güçlendirmiş olacaktır. Elbette "HAYIR" çıkması iç barış, istikrar ve kardeşliğin güçlenmesine en fazla katkı sunacak seçenektir. "Evet" diyen de "HAYIR" diyen de onurlu, değerli, saygın yurttaşlarımız, kardeşlerimizdir.

Bu kampanya adil ve eşit bir yarış şeklinde geçmedi tabii ki. Bizim tutuklanmamızın tek nedeni, meydanlardan ve medyadan halka seslenmemizi engellemekti. Devletin bütün olanakları ve halka ait paralar "Evet" kampanyasına harcandı. OHAL koşulları "Evet" kampanyasına hizmet etti. Bütün bunlara rağmen, toplum evetçiler-hayırcılar olarak kabul kamplaşmamalıdır.

Referandum akşamı, 'tek adam'da değil tek yürekte buluşuruz inşallah. Referandum sonuçları hayırlı olur umarım. Selam ve sevgilerimle.

Demirtaş'tan cezaevinde ilk resim

HDP'nin basın bürosu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın hapishanede yaptığı bir resmi de paylaştı. Demirtaş'ın elinden çıkan tabloda bir at resmedilmiş.