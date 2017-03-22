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Demirtaş’tan referandum mesajı

CHP’li Tanrıkulu, Demirtaş’ı ziyaret etti

22 Mart 2017 20:38

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde 21 Mart Newroz günü ziyaret etti. 

Cezaevindeki görüşmeye dair bianet’ten Tansu Pişkin’e konuşan Tanrıkulu, ziyareti Newroz dolayısıyla gerçekleştirmediğini, arkadaşlıklarının Diyarbakır Baro Başkanı olduğu döneme dayandığını belirterek özel bir görüşme olduğunu kaydetti. Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Tanrıkulu, sağlık durumunun ve moralinin gayet iyi olduğunu da söyledi.

Tanrıkulu, Demirtaş’ın Newroz’a dair, “Bu Newroz bizim barış talebimizin simgesi oldu” dediğini, 16 Nisan’da gerçekleşecek başkanlık referandumu için de yorumda bulunduğunu aktardı.

Referandum mesajı

Tanrıkulu görüşmede Demirtaş’ın şunları söylediğini aktardı:

“‘Hayır’la ilgili gerekçeler farklı olsa bile ortak kaygımız Türkiye’dir. HDP de Türkiye partisi olduğu için endişe ve kaygılarımız bu ülkeye dairdir. 16 Nisan’da ‘Hayır’la Türkiye’nin önü açılacak.”

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selahattin demirtaşsezgin tanrıkulureferandum

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