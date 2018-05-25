Demirtaş'tan Perinçek'e: Siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP'yi biz kendimiz kapatacağız

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün (24 Mayıs) seçim beyannamesini açıklayan ve adalet ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Twitter hesabından mesaj gönderdi. Demirtaş, "Cumhurbaşkanı olarak, 16 yıllık yönetimden sonra adalet vaat ediyorsunuz. En sevdiğiniz rakibinizin c.evinden seçim çalışması yürütmek zorunda kalmasına dair görüşlerinizi de duymak isterdim" dedi.

Demirtaş, cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'na da mesaj göndererek, "Hakkımdaki çağrılarınızı önemli ve değerli buluyorum. Seçim çalışması adil ve eşit olmazsa sonuçların meşruiyeti de tartışmalı olur. Sizler de adil bir ortamda çalışamıyorsunuz. Ülkemizin adalet ihtiyacı en çok da bu şekilde anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçildiği takidirde HDP'yi kapatacağını söyleyen cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e de mesaj gönderen Demirtaş, "Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız" diye yazdı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhrubaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında, yargı bağımsızlığına ve hukuk üstünlüğne değinmiş ve şunları söylemişti:

"Bizim bir laiklik tanımımız var; farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatına alınması ve eşit mesafede durulması olarak görüyoruz.

Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak milletimizin haklarını koruyacağız.

inşallah, bağımsız ve güçlü bir yargıyla da, tarafsız yargıyla da inşallah demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturtuyoruz.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da önem verdiğimiz bir başka husustur. Darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gereken adımları attık. Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı bir sistemi kurma yolunda önemli mesafe katettik.

Kardeşlerim, önümüzdeki dönemde yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz."