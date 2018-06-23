Demirtaş'tan patates ve soğan fiyatlarına çocukluk fotoğrafıyla tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş kardeşi aracılığıyla artan patates ve soğan fiyatlarına tepki gösterdi. Demirtaş, "24 Haziran’dan sonra ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş Edirne'de tutuklu bulunan abisinin ziyaretinin ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. "Az önce görüşten çıktım" diyen Aygül Demirtaş, "Eski bir bakkal olarak, Demirtaş soğan ve patates fiyatlarından duyduğu rahatsızlığı iletmemi istedi" dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayının “Dişinizi sıkın, 24 Haziran’dan sonra ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız” dediğini aktardı.