T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'tan patates ve soğan fiyatlarına çocukluk fotoğrafıyla tepki

"Dişinizi sıkın"

23 Haziran 2018 19:05

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş kardeşi aracılığıyla artan patates ve soğan fiyatlarına tepki gösterdi. Demirtaş, "24 Haziran’dan sonra ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş Edirne'de tutuklu bulunan abisinin ziyaretinin ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı.  "Az önce görüşten çıktım" diyen Aygül Demirtaş, "Eski bir bakkal olarak, Demirtaş soğan ve patates fiyatlarından duyduğu rahatsızlığı iletmemi istedi" dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayının “Dişinizi sıkın, 24 Haziran’dan sonra ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız” dediğini aktardı.

ETİKETLER

demirtaşhaberaçıklamapatatessoğançocukluk fotoğrafı
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-06-23T19:05:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/demirtastan-patates-ve-sogan-fiyatlarina-cocukluk-fotografiyla-tepki,658421","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/demirtastan-patates-ve-sogan-fiyatlarina-cocukluk-fotografiyla-tepki,658421"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24