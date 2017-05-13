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Demirtaş’tan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek mesajı

"Darbecilerle hukuk içinde mücadeleye evet, darbe gerekçesi ile hükümet muhaliflerine yönelik haksızlıklara hayır diyoruz"

13 Mayıs 2017 19:32

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça şahsında bütün mağdurların sesinin duyulmasını destekliyor, onlara yönelik saldırıları kınıyor, selam ve saygılarımı iletiyorum” mesajı gönderdi.

Demirtaş, 66’ncı günü bulan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevlerine destek mesaj gönderdi.

Demirtaş’ın tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mesaj şöyle:

“Hukuka ve insan haklarına aykırı bir şekilde yürürlüğe konulan KHK'ler toplumda özellikle muhalif kesimlerde bir cadı avına dönüştü. 

"Darbecilerle hukuk içinde mücadeleye evet, darbe gerekçesi ile hükümet muhaliflerine yönelik haksızlıklara hayır diyoruz. 

"Bu vesile ile gasp edilen hakları için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça şahsında bütün mağdurların sesinin duyulmasını destekliyor, onlara yönelik saldırıları kınıyor, selam ve saygılarımı iletiyorum. 

"Sadece cenazesine ulaşmak için açlık grevi yapmak zorunda olan yurttaşlarımızın varlığı bile tek başına iktidarın içine düştüğü rezaleti açıklamaya yeterlidir. Kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum, selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”

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Selahattin DemirtaşNuriye GülmenSemih Özakçadestekaçlık grevi

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