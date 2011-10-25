Demirtaş'tan Müge Anlı'ya sert yanıt geldi

T24 - Müge Anlı'nın tepki çeken o sözlerine bir sert yanıt da partisinin grup toplantısında konuşan BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'dan geldi.

Grup toplantısındaki konuşmasına depremde ölenlere başsağlığı dileyerek başlayan Demirtaş, "Öncelikle yaşamını yitirenlere allahtan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan tüm yurttaşlarımıza da acil şifa diliyorum.Yaptığımız en yoğun faaliyet toplu cenaze törenleri. Aylardır böylesi acılar içinde toplu cenaze törenlerinde Kürdüyle Türküyle acıları dindirmeye, toplumsal kırılmaları önlemeye çalışıyoruz. Son birkaç aydır yaşadıklarımız, insanlarda bütün bu acıların yarattığı travma küçümsenecek bir travma değil. Çünkü sıradan bir coğrafyada sıradan bir dönemden geçmiyoruz.



Tek yapılabilecek şey, deprem sonrası dayanışmadır. Belki de insanlığın çaresizliğinin alternatifi olabilecek tek şey dayanışmadır. Bütün o yarayı sarıp sarmalayabilecek şey dayanışmadır. Daha ilk dakikalardan itibaren türkiyenin heryerinden kendi elleriyle hazırladıkları yardımları Van'a ulaştıran herkese teşekkür etmek istiyorum. Öylesi zor günlerde dayanışma bizim için herşeyden daha değerlidir daha kutsaldır.



Böyle durumda insan olanlar ve olmayan diye ikiye ayrılıyorlar. Bu ülkede barış, özgürlük adına her ne inşa edeceksek o dayanışma duygusunun üzerine inşa etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Asıl olan insani ilişkilerdir" dedi.

Müge Anlı'ya sert yanıt



Deprem kadar yıkım yaratan faşizan ırkçı tutumlardır. İnanıyorum ki, herkes tarafından da mahkum edilmiş bir duygu olarak asla ve asla yaşam bulmayacak davranışlardır. Bazı televizyon programcılarının 'ırkçılık mezunu faşismde doktora yapan bu plastik oyuncaklar' inanıyorum ki televizyonda daha fazla yer alamayacaktır. Yaymaya çalıştıkları bu faşisan ırkçı anlayışın, hiçbir toplumsal kesimde hakim düşünce olmayacağını göreceklerdir.



Halkın yaptığı, gösterilen dayanışma böylesi zihniyetleri pratikte mahkum etmiştir. Şu saate kadar depremle ilgili sınavını Türkiye başarıyla vermiştir.











