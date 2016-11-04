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Demirtaş’tan mesaj var: Bu, sivil darbenin başka bir aşaması; demokratik siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz!

“Bütün dostlara en içten selam ve sevgilerimizi iletiyoruz”

04 Kasım 2016 22:12

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla bir mesaj iletti. Demirtaş, mesajında özgürlük ve demokrasi mücadelesine sıkı sıkıya bağlı kalacağını ifade ederken “İrademizi kırabileceklerini sananlar, bu ucuz komplolarla sadece kendi zavallılıklarını teyit etmiş oluyorlar” dedi. Demirtaş, HDP’ye yönelik yapılan operasyonların sivil bir darbe olduğunu söylerken “Koşullar ne olursa olsun demokratik, siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla ilettiği mesajı şöyle:

“Hükümet ve Saray öncülüğünde devam eden sivil darbenin başka aşaması ile karşı karşıyayız. Ben ve arkadaşlarım bu hukuk dışı darbeye karşı her yerde ve her aşamada dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizler, halkımızın fedakarca yürüttüğü demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesine sıkı sıkıya bağlı kalacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

“Bu zulüm günleri, direnişimiz karşısında er geç son bulacaktır. İrademizi kırabileceklerini sananlar, bu ucuz komplolarla sadece kendi zavallılıklarını teyit etmiş oluyorlar. Koşullar ne olursa olsun demokratik, siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Barış çağrılarımızı yinelemeye devam edeceğiz. Bütün dostlara en içten selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.”

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