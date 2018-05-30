Demirtaş'tan 'Kürt Obama' sorusuna yanıt: 'Kürt Trump' diye adlandırılmaktan iyidir

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Batı medyasında kendisi için kullanılan, "Kürt Obama" nitelendirmesi soran The National muhabirine, "Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir” diye yanıt verdi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla The National’ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, cezaevinde olmasının seçimleri sorgulanabilir bir hale getirdiğini belirterek, “Bu haliyle hanginiz kazanırsanız kazanın, gönül rahatlığıyla o koltuğa oturabilecek misiniz diye soruyorum. Çünkü bu yarış devam ederken, cezaevinde kaldığım her gün seçimlerin, dolayısıyla da sonunda seçilecek kişinin meşruiyetine gölge düşürecektir” dedi.

Kendisinin tutuklu olmasının seçimlerin meşruiyetine gölge düşürdüğünü söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP'nin seçimleri kaybetmesi durumunda tekrar seçim kararı alabileceği iddiasını değerlendirdi. Demirtaş, “Ne ekonomik, ne siyasi, ne de toplumsal açıdan yeniden bir seçime gitme durumunu bu ülke kaldırabilir" ifadesini kullandı.

"Dışarıda yürüyen kampanyayı motive etmeye çalışıyorum sadece"

Demirtaş yürüttüğü seçim kampanyasına ilişkin şunları söyledi:

“En basitinden miting yapamıyorum, seçmenlerimin karşısına çıkamıyorum, sesimi dahi duyuramıyorum. Yani özetle rakiplerim gibi bir seçim kampanyası yürütemiyorum. Avukatlarım aracılığıyla gönderdiğim mesaj ve mektuplar dışında herhangi bir imkanım yok. Benimkisi bir seçim kampanyası yürütmek değil. Dışarıda yürüyen kampanyayı motive etmeye çalışıyorum sadece.”

Adaylığını son yıllarda Türkiye’nin “yarı açık cezaevine” dönüşmüş olmasının sembolik bir parçası olarak nitelendiren Demirtaş Batı medyasında kendisi için kullanılan “Kürt Obama” nitelendirmesi sorulunca “Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir” diye yanıt verdi.

"HDP kilit aktör"

Demirtaş, seçim kampanyalarında karşılaştıkları engeller sorulunca “İktidarın devletin her kaynağını, resmi-özel tüm medya organlarını istediği gibi kullandığı bir yerde sesini duyurmak, seçim kampanyasını görünür kılmaktır en temel engel” açıklamasında bulundu.

Demirtaş bu koşullara rağmen yine de HDP’nin “kilit aktör” olmaya devam ettiğini belirtti.

Darbe girişimi sonrasında AK Parti muhalifleri üzerinde baskının arttığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

“Kürtlerin Türkiye demokrasisinin aldığı yaradan, bugünkü manzaradan en fazla zarar gördüğünü söylemek abartı olmayacaktır. Öte yandan siyaset alanı sadece Kürtler için değil toplumun AKP gibi düşünmeyen diğer kesimleri için de daraltılmıştır.”

"Ülke yeni bir seçimi kaldıramaz"

Seçimlerden sonra yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı yetkilerine karşı olduğunu belirten Demirtaş, seçilmesi durumunda bu yetkileri dağıtacağını söyledi:

“Bildirgemde de ifade ettiğim gibi, çok fazla yetkiyle oturacağım o koltuktan görev süremin sonunda sadece ceketimi alarak ayrılacağım.”

Demirtaş, seçim kanununda yapılan değişiklikler sorulunca, “Seçimlerde karşılaşacağımız ihlallere ve usulsüzlüklere karşı oylarımızı korumamız gerekecek” diye yanıt verdi. Demirtaş, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını kazanmasına rağmen mecliste çoğunluk elde edememesi halinde yeniden seçim karara alabileceği iddialarına “Ne ekonomik, ne siyasi, ne de toplumsal açıdan yeniden bir seçime gitme durumunu bu ülke kaldırabilir” sözlerini sarf etti.