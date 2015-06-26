Demirtaş'tan KCK'ya: Silahlar kesinlikle gündemden çıkmalı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran öncesi askıya alınan ve silah bırakma çağrısı tartışmalarının yapıldığı çözüm sürecine ilişkin olarak, “KCK’lılar akıllı insanlardır. HDP’yi zayıflatacak her hamlenin çözümü zayıflatacağını bilirler. Silahlar kesinlikle gündemden çıkmalı” dedi.

Bugün TV’de canlı yayına katılan Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘KCK ile ilişkimiz yok’

Habertürk'te yer alan habere göre, Kandil ve HDP arasındaki bağın eleştirilmesine değinen Demirtaş, “Kandil ya da İmralı’yı dikkate almadan bir tek gün siyaset yapabilirler mi deniyor. Biz Kürt sorununun çözümü konusunda demokratik anlamda siyaset yapıyoruz. Çözüm olsun diye Kandil’le, Öcalan’la görüşmeler yapıyoruz. KCK ile bir vesayet ilişkimiz yok. Ama AK Saray’dan izinsiz AKP tek bir adım dahi atamıyor” dedi.

‘Silahlar kesinlikle gündemden çıkmalı’

“Silahlar kesinlikle gündemden çıkmalı” vurgusu yapan Demirtaş, KCK’ya da çağrıda bulundu ve “KCK yönetimi buna destek çıkmalıdır. KCK yetkilileri akıllı insanlardır. HDP’yi zayıflatacak her hamlenin çözümü zayıflatacağını bilirler. Madem silahlı mücadele olmayacak, biz de sorunu demokratik barışçıl yöntemlerle çözmek istiyoruz” yorumunu yaptı.