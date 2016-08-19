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Demirtaş'tan 'kayyım' yorumu: Yanlışta ısrar etmenin hiç kimseye yararı olmazdı

"Barışa katkı sunacak her türlü işbirliğine HDP katkı sunar"

19 Ağustos 2016 20:11

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkâri ve Şırnak ilçe olması ile belediyelere kayyım atanması kararının geri çekilmesini değerlendirdi. Demirtaş, “Yanlışta ısrar etmenin hiç kimseye yararı olmazdı. Barışa katkı sunacak her türlü işbirliğine HDP katkı sunacaktır” dedi.

Demirtaş, Hakkâri ile Şırnak’ın ilçe olması ile belediyelere kayyım atanması maddelerinin torba yasadan çıkarılmasını değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş şunları belirtti:

“Kayyum ve Hakkâri-Şırnak hususlarında uzlaşma sağlanmış olması önemlidir. Yanlışta ısrar etmenin hiç kimseye yararı olmazdı.

“Benzer uzlaşma arayışlarının, toplumun acil sorunlarının çözümü doğrultusunda sürdürülmesi bütün ülkenin menfaatine olacaktır.

“Siyaseti kin ve intikam aracı olarak değil, çözüm mekanizması olarak görüp işletmek herkesin görevi olmalıdır.

“Yeni anayasa dâhil bütün önemli konularda kapsayıcı-ilkeli uzlaşmaya, barışa katkı sunacak her türlü işbirliğine HDP katkı sunacaktır.”

 

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