Demirtaş'tan İzmirlilere mesaj: Kardeşçe ve barış içinde yaşamak dışında seçeneğimiz yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bir yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Aksünger aracılığıyla İzmirlilere mesaj gönderen Demirtaş, "Bir arada, özgürce, kardeşçe, barış içinde yaşamak dışında seçeneğimiz yoktur. Bunu en iyi anlayacak ve anlatacak yerlerin başında İzmir gelir" dedi.

İzmir milletvekili olan Aksünger, Demirtaş’ın fotoğraf ile birlikte İzmirlilere hitaben yazdığı mesajı, Twitter hesabından paylaştı. Aksünger, paylaşımında “Selahattin Demirtaş’ın Edirne’deki ziyaretimizde İzmirlilere yazdığı barış ve kardeşlik mesajı taktire şayandır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın mesajı ise şöyle: