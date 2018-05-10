Demirtaş'tan İnce'ye: Başkanım her aday birer hafta sırayla hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret eden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde rakibi olacak siyasetçiyle aralarında geçen diyalogu gazetecilere anlattı.

Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrısını bugün Hakkari’de de yineleyen İnce, mitinge katılmak için özel uçakla Yüksekova’ya gitmesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Demirtaş, bana 'Muharrem Hoca bu böyle olmuyor' dedi. 'Nasıl olsun?' dedim, 'Başkanım her aday birer hafta sırayla hapis yatsın. Hepsini ben yatmayayım. Adaylar birer hafta nöbetleşe hapis yatsın' dedi. Konuştuk, sohbet ettik.”

İnce, Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın sorularına verdiği yanıtta da, cezaevi ziyaretinde Demirtaş'la aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatmıştı:

Dedi ki bir önerim var... ‘Diğer adaylara da söylersen sevinirim’ dedi. ‘Nedir’ dedim, ‘ben buradayım, siz geziyorsunuz’ dedi. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar’ dedi. ‘Benim yerime birer hafta yatsınlar adil olsun’ dedi. Espri yeteneğinden ve moralinden bir şey kaybetmemiş onu gördüm, başarılar diledi. Ben kendisine başarılar diledim, çay içtik, sohbet ettik.

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"Türkiye'nin dört köşesini de kucaklamak istiyoruz"

“Toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmıyoruz. Tam tersine, amacımız ülkemize huzur gelmesi. Hep beraber yaşamak istiyoruz” diyen İnce, şöyle devam etti:

“Dün Edirne’de miting yaptık. Bugün Hakkari’deyiz, yarın Rize’deyiz, akşam ise Antalya’dayız. Türkiye’yi düşünün, dört köşesini, Edirne, Hakkari, Rize ve Antalya, dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz. Sayın Temel Karamanoğlu’nu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettim başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Daha sonra Sayın Erdoğan’a gittim, başarılar diledim. Sayın Perinçek imzayı doldurdu, o da artık aday. Ona da en kısa zamanda uğrayacağım, ona da başarılar dileyeceğim.”

Eski HDP milletvekilinden teşekkür

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzen, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Bülent Öz, Rıza Yalçınkaya, Necati Yılmaz, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar, Mevlüt Dudu, Gaye Usluer, Niyazi Nefikara, Ali Şeker, Orhan Sarıbal ve Mehmet Tüm'ün eşlik ettiği İnce’yi, Yüksekova’daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda partililer karşıladı. İnce'yi karşılayanlar arasında bulunan, iki dönem CHP milletvekilliği de yapan eski HDP Milletvekili Esat Canan da vardı. Canan, Demirtaşı ziyaret ettiği için Hakkari adına İnce'ye teşekkür ettiğini söyledi.