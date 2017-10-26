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Demirtaş'tan HDP'ye: Gerekirse bırakabilirim

HDP'de yapılacak 3. Olağan Kongre'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda farklı görüşler var

26 Ekim 2017 17:31

4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nin ertelenmemesi halinde tekrar aday olup olmama konusunda parti organlarına “Gerekirse bırakabilirim. Parti Meclis’inde görev yapabilirim” görüşünü ilettiği öğrenildi.

Geçen yıldan bu yana eş genel başkanlar ve milletvekillerinin tutuklanması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan HDP'nin 3. Olağan Kongresi’nin ne zaman yapılacağı konusunda parti içinde farklı görüşler dillendiriliyordu.

Kongrenin mevcut tarihi olan Ocak 2018’de yapılmaması, 6 ay ile 1 yıl arasında ertelenebileceği dile getiriliyordu. Edinilen bilgiye, kongrenin ertelenmesi ihtimalinde; olası bir erken seçimin gündeme gelmesinin partiyi hazırlıksız durumda bırakabileceği görüşü ağırlık kazandı. Bu kapsamda kongrenin ertelenmemesi ve olağan tarihinde yapılması görüşü öne çıktı. Bu görüş Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da iletildi. Edinilen bilgiye göre Demirtaş’ın, tekrar aday olup olmama konusunda parti organlarına “Gerekirse bırakabilirim. Parti Meclis’inde görev yapabilirim” görüşünü ilettiği öğrenildi. Buna karşın HDP içinde ise Demirtaş’la yola devam etme eğilimi bulunuyor.

İki dönem değişecek

İki dönem kuralı nedeniyle Demirtaş’ın tekrar seçilebilmesi ve tutuklamalar nedeniyle yaşanan il ve ilçe örgütlerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için de parti tüzüğünde değişiklik yapılması gerekiyor. Siyaset yasağı alması durumunda Demirtaş’ın yerine gelecek alternatif bir ismin de gündemde olduğu kaydediliyor.

"Özgürlük Günü"

Öte yandan HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Demirtaş’ın tutukluluğunun birinci yıl dönümü olan 4 Kasım’ın “Tutsak Seçilmişlere Özgürlük Günü” olarak tanımlanarak bu kapsamda etkinlikler yapılması kararlaştırıldı. Kampanya kapsamında “demokratik siyasetin tutsak edildiği” vurgusu yapılacak.

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