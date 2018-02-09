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Demirtaş'tan HDP Kongresi'ne mesaj: En güçlü birlik mesajı verme zamanı

"HDP'de en aktif şekilde çalışamaya devam edeceğim"

09 Şubat 2018 21:40

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş  Genel Selahattin Demirtaş, partisinin, 11 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştireceği 3. Büyük Olağan Kongresi'ne mesaj gönderdi. "En güçlü birlik mesajı verme zamanı" diyen Demirtaş,  HDP'de en aktif şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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8 yıldır eş genel başkanlık görevini sürdüren ve "HDP kişilerin, liderlerin değil, ilkelerin partisi oldu" diyerek aday olmayacağını açıklayan Selahattin Demirtaş,  Pazar günü yapılacak olan HDP 3. Genel Kongresi’ne avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

"En güçlü birlik mesajını verme zamanı" diyen Demirtaş'ın kongreye gönderdiği mesajı şöyle:

“Bütün dostların dayanışması beni onurlandırdı. Ama aynı zamanda dosta düşmana da HDP’nin nasıl dinamik aktif bir tabana sahip olduğunu gösterdi. Emin olun ki içeriden dışarıdan HDP’yi dizayn etmeye çalışan bütün unsurlara haddi bildirildi.  Gönül rahatlığıyla kongreye coşkuyla giderek en güçlü birlik mesajı verme zamanıdır artık. Ben de HDP’de en aktif şekilde çalışamaya devam edeceğim zaten. HDP’ye sahip çıkan şahsımda güven duygusunu pekiştiren bütün arkadaşlara içten selam ve teşekkürler.”

Demirtaş'ın, Twitter hesabından ise "11 Şubat’ta Ankara'da yapılacak HDP Büyük Kongresi’ne bütün halkımızı büyük bir coşkuyla ve en kitlesel şekilde katılmaya, Eş Genel Başkan adaylarımız etrafında kenetlenerek HDP’yi sahiplenmeye davet ediyorum" paylaşımı yapıldı.

Bugün, HDP ve HDK ile bileşenlerinin yöneticilerine ve üyelerine yönelik operasyon düzenlenmiş çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 

 

 

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