Demirtaş'tan hâkime: Evet bir dairem var ama saray değil!

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015'te yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılandığı dava, Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Demirtaş, hâkim'in, "Üzerinize kayıtlı mal varlığı var mı? Nasıl bir ev?" sorusuna, "Evet, daire. Saray değil" diye yanıt verdi.

Mahkeme 'basın suçu' olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.

Hâkimin "Üzerinize kayıtlı mal varlığı var mı?" sorusuna Demirtaş, "Evet, bir evim var" diye cevap verdi. Hakimin "Nasıl bir ev? Daire mi?" diye soruyu yeniden sorması üzerine Demirtaş, "Evet, daire. Saray değil" diye yanıt verdi.

HDP’den yapılan açıklamaya göre duruşmayı Antep Milletvekili Mahmut Toğrul ile İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz takip etti.

Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevini de hatırlatan Demirtaş, savunmasında Yargıtay dahil olmak üzere her aşamada politik kaygılarla karar verildiğini söyledi.

Ercan Kanar'dan hâkime: Bu davadan çekilmeniz gerekir

Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatlarından Ercan Kanar "1,5 yıl önce biz bu mahkemeyi reddetmiştik. Reddi hâkim talebimiz reddedilmişti. Oturumu kapattığınız sırada, 'Bu davaya bakmaya çok da hevesli değilim' demiştiniz. Bu nedenle bu davadan çekilmeniz gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Hakim bu talebi reddetti.

Görevsizlik kararı verildi

Daha sonra kararını açıklayan hakim, sanık Demirtaş tarafından yapılan açıklamanın 8 Eylül 2015'te ajanslarda haber yapıldığını, basın yoluyla işlenen suçlara bakma yetkisinin İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi.

Ancak sanık avukatları, görevsizlik kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek karara itiraz ettiklerini belirttiler.

Duruşmayı izklemeye gelenler salona sığmadı

Çok sayıda kişi duruşmayı izlemek üzere adliyedeydi. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle salona giremeyenler adliye koridorlarında bekledi. "Selo Başkan", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganları atan kitle alkışlarla adliyeden ayrıldı