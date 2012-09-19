Demirtaş'tan Erdoğan'a: Çözüm zor diyorsan nerede inceyse orada kopsun

BDP lideri Selahattin Demirtaş, Bingöl'de 3 gün arayla meydana gelen saldırılarda şehit düşen askerlerin ailellerine başsağlığı diledi. Demirtaş, Erdoğan'ın önüne defalarca yol haritası koyduklarını ama bunların kabul edilmediğini söyledi. Demirtaş, Başbakan'a, "Sen zor diyorsan nerede inceyse orada kopsun" dedi. CHP'yi eleştiren Demirtaş, "CHP bu iş savaşla olmaz diyerek başbakanla görüştü. Ama bir yandan da Oslo görüşmelerinin tutanaklarını yeni ortaya çıkmış gibi gösterip süreci baltalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

‘8 bin üyemiz cezaevinde’

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) lideri Selahattin Demirtaş, gündeme ilgili konuları konuştu. Başbakan Erdoğan'ın partilerine düşman gibi baktığını ileri süren Demirtaş, "Başbakan milyonlarca kişinin oy verdiği bir partiye karşı düşmanca yaklaşıyor. Bu hükümet döneminde 8 bin üyemiz cezaevine girdi. Kenan Evren döneminde bile bu kadar kişi tutuklanmamıştı. Ortadoğu'da Kürdistan devletleri kurulurken, hükümet hala bir 'W' harfinin peşinde" dedi. Hükümet sözcülerinin BDP'li kadın vekillere yönelik sert ifadeler kullandığını belirten Demirtaş, "Başbakanın zihninde, kendisinin ayaklarını yıkayan, ona köle olan hatta 2-3 kumayı kabul eden bir kadın profili var" ifadelerini kullandı.

‘Askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum’

Türkiye'nin dört bir yanına her gün cenazeler gittiğini ve anaların yüreğine bir kez daha acı düştüğünü kaydeden Demirtaş, "Her iki olayla ilgili yaşamını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

‘Nerede inceyse orada kopsun’

“Bunlar üzüntü verici hadiseler. Umarım bu acılardan hükümet ders çıkarır ve bir an önce müzakere sürecini tekrar başlatır. Biz bu savaşın sona erdirilmesi için hükümete yol haritamızı verdik ama Başbakan elinin tersiyle itti. Bu saatten sonar ölümlerden Başbakan sorumludur. Başbakan Uludere, Afyon ve yaşanan bu çatışmalara ilişkin hesap versin. Kaç defa önüne yol haritası konuldu, hepsini elinin tersiyle ittin. Eğer sen zor diyorsan, nerede inceyse orada kopsun" diye konuştu.

‘Başbakana kalan mezar taşı olacak’

Savaşın giderek tırmandığını, bu acılara rağmen Başbakanın ağzından barış cümlesinin çıkmadığını ileri süren Demirtaş, "Başbakana önerimiz gidip Sultan Süleyman'ın mezarını ziyaret etsin. Baksın geride ne kaldı. Sultan Süleyman'a bile sadece mezar taşı kaldı. Bir gün ona da bize de sadece mezar taşı kalacak. Anaların acılarını dindirmek için ne yapacaksın. Her geçen gün acı büyüyor ve bir gün bu acı seni boğacak. Çünkü bu acıların sebebi sensin" dedi.

Oslo görüşmelerine de değinen Demirtaş, "Hükümet neden Oslo görüşmelerini sürdürmedi. Bunun önünde ne engel var. Neden o protokolleri imzalamadın. Neden savaşa karar verdin. Biz şu anda Oslo görüşmelerinde kimin masayı terk ettiğinin tartışmasını yürütmüyoruz. Açık söylüyoruz, tekrar müzakerelere başlansın ve bu kan dursun" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın "Seçmeli ders vermişiz yetmiyor mu" sözlerine değinen Demirtaş, "Başbakan bize bir anlatsın, anadil hangi kitaba aykırı. İnandığımız Kuran'ı Kerim'i açıp bakalım böyle bir yasak var mı?. Yetmiyorsa Avrupa kriterlerine bakalım. Sen ve biz yokken Kürtler ve Kürdistan vardı. Yasalar yasakladı diye Kürdistan ortadan kalkacak mı" dedi.

‘Asker silahla uyusun ama sıkmasın’

Başbakan Erdoğan'ın "PKK silah bırakırsa operasyonlar biter" sözlerine de yanıt veren Demirtaş, "Başbakanın anlama yeteneği yok. Biz hiçbir zaman devlet silah bıraksın demedik ki. Asker istiyorsa silahı ile uyusun, ama o silahı sıkmasın. Eller karşılıklı tetikten çekilsin. Ateşkes olacaksa karşılıklı eller tetikten çekilsin ve müzakere başlasın" dedi.