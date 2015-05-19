Demirtaş'tan Erdoğan'a: 7 Haziran'da senin gönlündeki aslanı kediye çevirmezsek bize de HDP demesinler!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetin "tarafsızlığını yitirdi" eleştirilerine rağmen meydanlara inerek "Ben bir parti ismi vermiyorum ama gönlümde bir aslan yatıyor" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirerek, "7 Haziran'da senin gönlündeki aslanı kediye çevirmezsek bize de HDP demesinler!" dedi.

Erdoğan'ın IŞİD'in Kobanê'ye saldırılarının yoğunlaştığı günlerde "Kobanê düştü düşecek" açıklamasına da gönderme yapan Demirtaş, "Kobanê düşmedi ama AKP düştü düşecek" ifadesini kullandı.

Demirtaş, partisinin Adıyaman mitinginde halka hitap etti.

Demirtaş'ın konuşması özetle şöyle:

Bu meydanda kardeşlik adına yüreği atan rüyaları bizimle olan gönlü bizimle olan hep birlikte eşit yaşayacağız deyip yaşayan her kardeşime selam olsun.

‘7 Haziran'da senin gönlündeki aslanı kediye çevirmezsek bize de HDP demesinler!’

Her yerde AKP’yi yıkmak boynumuzun borcudur. Adıyaman da onlardan biridir işte. Seçim yarışı adil değil eşitsiz yürüyor. Bir defa devlet imkanlarıyla, olanaklarıyla yani milletin sizin paranızla seçim kampanyası yürütmek başlı başına anayasal bir suçtur, günahtır aynı zamanda. Bunu en fazla yapan tarafsız cumhurbaşkanıdır. Kendisi öylesine tarafsız ki bugüne kadar oy istediği partinin ismini açıklamıyor, o kadar hassastır kendisi, o kadar tarafsızdır. Sadece beyefendinin gönlünde bir aslan yatıyormuş, ama onu kimseye söylemiyormuş. Bak 7 Haziran’da senin o gönlündeki aslanı kediye çevirmezsek, senin gönlündeki aslanı kediye çevireceğiz.

Meydanlara çıkma demiyoruz, zaten çıkmazsan hatırımız kalır. Zavallı Ahmet hoca yetiştiremez. Bütün yükü onun omuzlarına atsan haksızlık olur. Sen meydanlara çık ki Türkiye yalancı görsün. Kendi paranla çık kendi paranla. Zaten servetiniz devletin kasasından hazinesinden daha fazla. Bizim paramızla bize hakaret mitingleri yapamazsın. Cumhurbaşkanı olabilirsin, sarayda da oturabilirsin. Bütün bunlar senin suç işleme özgürlüğünü sana vermez. Suç işliyorsun, kul hakkı yiyorsun kul hakkı. Kul hakkı yemenin cezası suçu nedir herhalde bizden iyi biliyor olman lazım. Yediğin bu kul hakkının da 7 Haziran’da bize yetki verirse, hesabını sormak inşallah.

‘Kobanê düşmedi ama AKP düştü düşecek’

Her kuruşun hesabını soracağız. Bütçe kanunu parlamentoya geldiğinde kuruş kuruş bunların hesabını vereceksin. Ha birde unutmadan, gelmiştin ya şuralarda Antep’i, Urfa’ya dolaşırken, Kobani düştü düşecek demiştin ya… Bak Adıyaman’dan sesleniyorum, Kobani düşmedi ama AKP düştü düşecek.

Ellerindeki bütün baskı imkanlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Dün Adana Mersin’de parti teşkilatlarımız bombalandı. Allah korusun adaylarımız o saatte toplantıda olsaydı Allah korusun çok sayıda Adana, Mersin adayımız yaşamını yitirebilirdi. Bu tarafsız cumhurbaşkanı halen olayı kınamış değil, daha geçmiş olsun demiş değil. bak o terör saldırısının üzerinden 24 saat geçti, cumhurbaşkanından bir geçmiş olsun duymadım. HDP’ye yönelik bombalı alçak saldırıları kınıyorum diyememiş ülkenin cumhurbaşkanı.

Çünkü onun arzuladığı şey buydu. Elbette ki onun kafasından geçen şey HDP şiddet, HDP çatışma algısı yaratmaktır. Herhalde kendisi bundan memnuniyet duymuş olacak ki kendisinden bir kınama mesajı duymadık. Ama ısrarla söylemeye devam ediyorum. Sen bütün ülkede her ili dolaşıp hepinizin cumhurbaşkanıyım 77 milyonun cumhurbaşkanıyım dedikçe insanlar artık senin bu iki yüzlü tavırlarından utanır hale geliyorlar. HDP’liler bu ülkede yaşamıyor mu? Sen hangi 77 milyonun, hangi Türkiye yurttaşlarının cumhurbaşkanısın? Demek ki sen HDP’lilerin cumhurbaşkanı değilsin. İşte biz böyle bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. Böyle bir cumhurbaşkanını başkan olarak da görmek istemiyoruz, başkan da yaptırmayacağız. Sen bu ülkede ne başkanlık görebilirsin, ne de başkanlık sistemi kurabilirsin.

‘Gençlik tehdit olarak görüldü’

Genç arkadaşlarım, mevcut anayasada maalesef siz yoksunuz. Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı. Cumhuriyet tarihi boyunca siz yani gençlik tehdit olarak görüldünüz. Gençleri her zaman potansiyel tehdit olarak gördüler. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Öncelikle sadece gençlik politikalarıyla ilgilenen bir gençlik bakanlığı kuracağız. İşsizlik sorunu, resmi olarak işsizlik yüzde 10’larda görülse de Adıyaman’da işsizlik yüzde 60’dır. 10 kişiden 6’sı işsizdir genç arkadaşlarımın. Çalışanların da ya güvencesiz, ya taşeron işçidir ya da asgari ücretle kölelik düzeninde çalışıyor. Bu bir kader değil.

Esnafların çiftçilerin ve hayvancıklıkla uğraşan kardeşlerimin Adıyaman’da işsiz kalmaları utançtır utanç. Bütün bu Urfa ve Adıyaman toprakları bütün Ortadoğu’yu besleyebilir. Sadece Adıyaman Urfa. Yeteri derecede sulansa ekilse biçilse. Hiçbir şey yapmasaydılar, şuradaki tütünü bitirmeseler yine sizin karnınız doyardı. Çiftçinin pamuk destekleme primleri halen yatırılmadı, yatırılmıyor. Neden biliyor musunuz? Sizin elektrik borçlarınız var ya onunla ilgili DEDAŞ şu anda bakanlar kurulunu zorluyor, bir tebliğname çıkaracaksın diyor. Desteklemeden otomatik olarak elektrik borcunu keseceğiz diyor. Yani pamuğu destekleme, size ödenmeden borçlarınıza gidecek. Hükümet de bunu seçim öncesi yapmayı riskli görüyor. O nedenle seçim sonrasında ertelemek istiyor.

‘Başbakanlıkta fazla vaktin kalmadı’

Eğer Ahmet hoca, bak başbakanlıkta süren de fazla kalmadı. bari çiftçiye son bir iyilik yap. Pamuk destekleme primlerini öde de bir tane iyilik yap ülkeye.

Kadın arkadaşlar, erkeklerle aynı işi yaptığınız yerde bile aynı ücreti alamıyorsunuz. Her biriniz ayrı bir dert sahibisiniz? Siz çölde mi kutuplarda mı yaşıyorsunuz Allah aşkına? İnsanlık bu topraklarda var oldu. Adem Havva bu topraklarda yeryüzüne indirildi. Ama bu topraklar halen aç halen işsiz. Bunu değiştirebilmek bakış açısını değiştirmekle mümkün.

Ya sarayın balkonundan penceresinden bakarsanız, ya işçinin emekçinin kalbinden bakarsınız. O zaman HDP varsa işçinin emekçinin hakkı olacak. Esnafın sesi duyulacak. Çiftçinin sesi emeklinin sesi duyulacak.

Engelli kardeşlerim 12 milyonsunuz bu ülkede. Avrupa’nın nüfusundan daha fazla engelli nüfusu var bu ülkede. Hepiniz işsiz, sosyal güvencesiz, perişansınız.

‘Ben de elhamdülillah bir Müslüman evladıyım’

Sizler ülkenin ezilenleri, Türksünüz Kürtsünüz Sünni Alevisiniz, başı açık başı kapalısınız, cemevine camiye kiliseye gidersiniz. Ama bu ülkenin onurlu yoldaşlarısınız. Sizden istediğimiz destek HDP için vereceğiniz tek bir oy AKP’yi yıkıp AKP’nin saltanat düzenini yıkıp halk iktidarının yolunu açar. Barajı yıkacak oy belki de senin oyundur. Kararsız olan, HDP’ye versem mi vermesem mi diye düşünen kardeşlerim, belki de bir oyunuzla gücü elinizde bulunduruyorsunuz. O bir oyu, bir zarfı ezilen halktan esirgemeyin.

Ben de elhamdülillah bir Müslüman evladıyım. Benim üzerimden inancımı yuhalattılar. Bu zerdüşte gelince ders verecek misiniz dediler. Kabemize kıblemize hakaret eden dinsize ders verecek misiniz dediler.

Diyanet işleri başkanına defalarca çağrı yaptım. Bir Müslümana kafir diyenin günahı nedir? Açıklasın. Dinden çıkar mı çıkmaz mı? Onu bir diyanet işleri başkanı açıkla. Mercedes’in de var, herhalde artık hidayete ermişsindir. Haftalardır yalan çirkin siyaset üzerinden bunu yapıyorlar. Yüce rabbimiz herhalde kendi kelamını emirlerini tebliğ ederken, günün birinde birileri meydanlarda eline alsın, haşa pazarlamacı gibi oy istesin diye göndermedi.

Kuranı kerim AKP’nin seçim kampanyasının malzemesi olsun diye indirilmedi. İnşallah halk, inançlı Müslümanlar, bu ülkede dine bağlı olanlar senin o çirkinliğine cevabı verecekler. Kuranı Kerim’i elinde sallayıp kürsüye fırlatmak neymiş onun cezasını 7 Haziran’da göreceksin. Öbür dünyada Allah bilir. Fakat kirli din pazarlığının para etmediğini göstermeniz lazım.

Hepimiz inancımızla, ibadetimiz, kültürümüz, dilimizle korkmadan özgürce yaşayacağız bu ülkede. Hiç kimse aramızdaki barışı bozamayacak. Provokasyonlarının temel nedeni Türk Kürt çatışmasını yaratmaktı. Sizlerin barıştaki ısrarı bu provokasyonları boşa çıkardı. Ağrı’da Adana’da Mersin’de Türkiye’de partimize yönelik saldırılarda yapmak istedikleri buydu çok şükür boşa çıktı.

‘Onun ifadesini hayal edin, gelin HDP’ye oy verin’

Hep 7 Haziran akşamını hayal edin kardeşlerim. Sandıklar açıldığında onun yüz ifadesini hayal edin. Emin olun onun zulmünden bıkmış olanlar, hakaretlerinden, küfürlerinden bıkmış olanlar, her gün televizyonda onun öfkeli suratını görmekten bıkmış olanlar, 7 haziran akşamı onun ifadesini hayal edin, gelin HDP’ye oy verin gerisini bize bırakın.

Önümüzde 20 gün var. Ben inanıyorum Ahmet Davutoğlu’nu da ikna edeceğim HDP’ye oy verecek. O da kararsız kalıyor artık. Şimdiye kadar kendisi AKP’liydi, bize kulak vere vere kararsız oldu. Ben diyorum ki başbakan olma ihtimalin yok. Kazansan başbakan olamazsın. Çünkü o başkan olacak. Zaten bakanlar kurulunu da toplattırmıyor. Ağız tadıyla sana iki gün başbakanlık yaptırmadı. E kaybetsen zaten istifa edeceksin.

sevgili Ahmet hoca, sen bilim adamısın ortada matematik var matematik, biz kaybedersek sen de kaybediyorsun. Gel oyunu HDP’ye at, bu zulümden sen de kurtul bu ülkede kurtulsun.