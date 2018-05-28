Demirtaş'tan eğitim vaatleri: 4+4+4 sistemi kaldırılacak, öğretmen maaşına yüzde 50 zam

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, twitter hesabı üzerinden eğitim ile ilgili vaatlerini açıkladı. Demirtaş, 4+4+4 sistemini kaldıracaklarını, öğretmen aylığına yüzde 50 zam yapacaklarını ve her çocuğa ana dilde eğitim hakkı tanıyacaklarını söyledi.

"Merhabalar. Uzun twitler atmak istemiyorum ama size ulaşmamın başka da yolu yok" diyen Demirtaş, "Bu adaletsizliğin kendisi bile, bu zulüm düzeninin değişmesi gerektiğinin ispatıdır. Kusuruma bakmayın artık, mecburen uzun yazdım. Önce hepsini okuyun, sonra da yorum ve önerilerinizi bekliyorum" dedi.

"Siz de 1 oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a verin, birlikte yapalım" diyen Demirtaş'ın vaatleri şöyle:

"Çocuklarımızdan daha değerli bir varlığımız yoktur. Zengin-yoksul ayrımı yapmaksızın her çocuğun nitelikli eğitim alma hakkı vardır. Bu, devletin asli görevlerindendir. Çocuklarımızı kobay haline getirip perişan edenlerin yarattığı tahribatı gidereceğiz.

İki yılda tüm okullarda tekli eğitime geçecek, sabahçı-öğlenci uygulamasını kaldıracağız. Okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız. Tüm bunlar için, 190 bin yeni derslik yapacağız ve 300 bin öğretmeni atayacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin tamamını kadroya alacağız.

Yeni dersliklerin maliyeti 48 milyar TL. Yeni öğretmenler için yıllık bütçeyi 18 milyar TL arttıracağız. Çocuklarımız için her şeyimizden tasarruf edeceğiz ama eğitim ve sağlıktan tek kuruş kısmayacağız. Böylece, sabahın köründe okula giden çocuklarımızın dramını bitireceğiz.

Okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldıracağız. Eğitimciler, veliler ve öğrencilerle tartışarak onların talep ve önerileri çerçevesinde, ülkedeki her okulu birer bilim ve sevgi yuvasına dönüştüreceğiz.

Okul öncesi eğitimden lise sona kadar tüm kademeleri zorunlu eğitim kapsamına alacağız. 4+4+4 sistemini kaldıracağız. Çocuklarımızı yarış atı gibi gören sınav sistemlerini mutlaka sona erdireceğiz. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirmeyi esas alacağız.

Öğretmen aylığına %50 zam yapacağız. Eğitim fakültelerindeki eğitimin kalitesini artıracak tedbirlerle, mevcut öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğini güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz. Her ile "Öğretmen Destek Akademisi" kuracağız.

Resmi dilimiz Türkçenin yanında, her çocuğun anadilinde eğitim hakkını tanıyarak, zenginliklerimizi demokrasimizin harcı yapacağız. Biz tüm bunları, ülkemizi bütün farklılıklarıyla çok sevdiğimiz için yapacağız."