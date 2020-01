Demirtaş'tan Davutoğlu'na yanıt: O bodrumda yaralı olduğunu bilmiyorsan Başbakan olmana gerek yok

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne gitmek için 2 günden beri Mardin'de bekleyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Orada yaralı olduğunu ispatlayamadılar" sözlerine yanıt vererek, "Sanki ispatlamakta mükellef olan biziz. İlk bilmesi gereken sensin. Bilmiyorsan Başbakan olarak kalmana gerek yok" dedi

Mardin'de bugün DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bağımsız sağlıkçılar heyetiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Demirtaş, halka duyarlılığı yükseltme çağrısı yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Demirtaş, yaşanan insanlık dramını çözme gayreti içerisinde olduklarını, bu konudaki mizansenleri de boşa çıkardıklarını belirterek, "Bütün olup bitenler, hükümetin yaptığı hataların çok ağır bedeller ödeteceğini gösteriyor. Bunu engellemek istiyorsak her yerde sesimizi yükseltmeliyiz. Sadece Sur için, Cizre için değil, bütün kirli savaş politikalarına karşı ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Her yerde ve her yerde sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Bu akşam saat 19.00 itibariyle her yerde zulme karşı barış sesi çıkarın. Balkonunuzda, arabanızda neredeyseniz, büyük bir barış sesi çıkarsa, Ankara bu sese kulak tıkayamayacaktır. Her yerde bu barış sesi görkemli olmalı, herkes katılmalı, her araba katılmalı. İstanbul'dan Avrupa'ya kadar, Hakkari'den Kars'a kadar, 'ben de bu barış istiyorum' diyen herkesin sesinin, toplumsal bir barış sesine dönüşmesinin zamanı geldi. Halkımız bu çağrımızı dikkate almalı, örgütlü, disiplinli barış eylemini her yerde hayata geçirmelidir" dedi.



"Bilmiyorsan Başbakan olmana gerek yok"



Konuşmasında Başbakan Davutoğlu'nun "Orada yaralı olduğunu ispatlayamadılar" sözlerine de cevap veren Demirtaş; "Sanki ispatla mükellef olan biziz. İlk bilmesi gereken sensin. Bilmiyorsan başbakan olarak kalmana gerek yok. Madem bir binaya 60 gündür ulaşamıyorsunuz. Ana caddeye 200 metre uzaklıktaki binada yaralı mı var, sivil mi var? Bilmiyorsunuz, medyanız aracılığıyla neyin zaferini kutluyorsunuz" dedi.



Kürt sorununun barikat veya hendek sorunu olmadığını savunan Demirtaş, AKP ve Başbakan Davutoğlu'nu eleştirerek, şöyle konuştu:

"Barikatları hendekleri kapatınca Kürtler anadilinde eğitim hakkını mı elde etmiş olacak? Yönetime katılmış mı olacaklar? Kürt halkının tarihsel, ekonomik sorunlarını bitirmiş mi olacaksın? AKP bizi, destek vermediğimiz için suçluyor. Ne zaman söz verdik de, eleştirilerimiz sizi şaşırtıyor? Biz sadece çözüm sürecine destek verdik. Müzakere masasına destek verdik. Bu savaşa ortak mı başladık? Sizi yarı yolda bıraktığımızı söylüyorsunuz. Bataklığa adım adım saplandınız. Sizin çıkışınız yok. Tek çıkış yolu özür dilemektir. 'Bu kadar büyük savaş konseptiyle bu şehirlere girmeyecektik, şimdi düzeltmek istiyoruz, yeni bir barış süreci, sağlıklı bir müzakere süreci başlatmak istiyoruz' derseniz bu bataklıktan çıkabilirsiniz. Yarın bir gün, başka ilçelerde bunlar olursa, Başbakan nasıl hesap verecek? Davutoğlu, durum öyle değilse istifa edecek misiniz? Savaş konseptini başlatan sizsiniz. Durum, sizin anlattığınız gibi olmadığı ortaya çıkınca bunun hesabını verecek misiniz? 'Sizi aldattık ey Türkiye toplumu' diyebilecek misiniz? Aylardır uyarıyoruz; Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Havuz medyası yalan yazıyor, yalan konuşuyor. Bu yalanlar kamplaşma ve kutuplaşma zehriyle teslim alıyor. Yarın barış yapmak isteyenler, zehirledikleri toplumu nasıl barışa inandıracaklar. Her yerde kirli bilgi var. 'Sırp nişancılar var, Amerikan askerleri var, İsrailliler savaşıyor, Haçlı savaşındayız' diyorlar. AKP Kürt halkına savaş açmıştır. Bunun dışında bütün bilgiler yalandır. Hükümet, hükümet olmaktan çıkmıştır. Kendi gladyosuna teslim olmuş, çaresiz çırpınan siyasetsiniz. Yok kirli savaşın parçasıysanız, tarih de faturayı sizden çıkaracaktır."