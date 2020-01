Demirtaş'tan Davutoğlu'na: Siyaset konuşmayınca silahlar konuşuyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na "Sen başkanlığı savun, ben özyönetimi. Halk karar versin. Her gün insanlar ölüyor, beyfendi, ‘görüşmem’ diyor. Yüzünü çok sevdiğimizden görüşmek istiyor değiliz. Siyaset konuşmayınca silahlar konuşuyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Yusuf Ziya Cansever'in haberine göre Demirtaş, dün Van’ın Beşyol meydanında miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecinin başından sonuna her ayrıntısından haberdar olduğunu hatta Dolmabahçe mutabakatındaki oturma düzenini bile bildiğini söyledi. Demirtaş, “Biz canla başla didindik. Saray’daki her şeyi tuzla buz etmiş masayı devirmiş. ‘Biz bu süreci yürütürsek HDP seçimden büyük bir başarı ile çıkacak ve biz de tek başımıza iktidar olamayacağız, neyin müzakeresini etmeye çalışıyoruz?’ demiş. Bir taraftan can hesabı var, bir tarafta da 7 Haziran seçim sandığı var. Sandık candan ağır gelmiş. Oylar candan tatlı gelmiş. Allah şahittirki böyle işledi süreç. Ne yazıkki masayı deviren başka bir neden yok, neden kendileridir” diye konuştu.

Biz siyaset, onlar savaş dedi

Diyalog için çaba gösterdiklerini ifade eden Demirtaş,“Biz bıktık mı hayır, vazgeçtik mi hayır. Gerekirse masada birbirimize bağıralım, kıralım, üzelim ama insanlarımız sokakta, dağda birbirini öldürmesin. Askere de polise de gerillaya da yazık değil mi? Hepsinin acısı bizim ortak acımızsa savaşan güçlere bu işi bırakmayalım. DTK bildirgesi yayımladık. ‘Çatışma zemininden siyaset zeminine dönebilir miyiz?’ dedik. ‘Bu işi silahsız bir alanda tartışmak istiyoruz’ dedik. KCK’ye de hükümete de çağrı yaptık. Barikattaki direnişçilere de çağrı yaptık. Bize verilen cevapları gördünüz. Bir anda vatan haini bölücü ilan edildik. Parti kapatılmalı, dokunulmazlıkları kaldırılmalı sesleri yükselmeye başlandı. ‘Konuşsan olmaz sussan olmaz, slogan atsan olmaz, sokakta yürüsen olmaz dağa çıksan olmaz. Allah billah aşkına ne yapsın Kürtler, ne yapsın?” dedi.

Başbakan Davutoğlu’na canlı yayında tartışma teklifi yapan Demirtaş, “Sen başkanlığı anlat ben özerkliği anlatayım. Ne zararı var? Niye korkuyorsun, neden çekiliyorsun? Defalarca çağrı yaptım. İnanırsın inanmazsın ama kendi yurttaşınla diyalog kurabildiğini göster. O bizi tehdit ediyor. Ha bizim de hatalarımız varsa bunu karşılıklı konuşmaya da varız. Ama bu halka sizlerin özür borcunuz var” dedi.