T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş’tan Davutoğlu’na ‘Menbic’ göndermesi: O zaman dans

Davutoğlu, Rojava için "Fırat'ın batısı kırmızı çizgimizdir" demişti

13 Ağustos 2016 11:24

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Menbic kent merkezinin IŞİD'den alınmasını, "Fırat'ın batısı kırmızı çizgimizdir" diyen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na gönderme yaparak kutladı.

Başbakanlığı döneminde, "Fırat'ın batısı kırmızı çizgimizdir" diyen Ahmet Davutoğlu'na, "YPG Fırat'ı geçecek sen de mal mal bakacaksın" diye yanıt veren Demirtaş, Fırat'ın batısında yer alan Menbic'in IŞİD'den alındığı haberini Davutoğlu'ya gönderme yaparak kutladı. Demirtaş, resmi twitter hesabından, devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı'nın "SAK ve PYD Fırat'ın batısındaki Münbiç'i ele geçirdi" haberini paylaştı ve Davutoğlu'ya "doğru mu hocam?" diye sordu.

Demirtaş, bu tweet'inden yaklaşık bir saat sonra da "Hay Allah doğruymuş. O zaman dans" diyerek, bir halay videosu paylaştı.

 

ETİKETLER

DemirtaşDavutoğluFıratın batısı kırmızı çizgimizdiro zaman dansmenbic
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-13T11:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/demirtastan-davutogluna-menbic-gondermesi-o-zaman-dans,354694","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/demirtastan-davutogluna-menbic-gondermesi-o-zaman-dans,354694"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24