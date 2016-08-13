Demirtaş’tan Davutoğlu’na ‘Menbic’ göndermesi: O zaman dans

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Menbic kent merkezinin IŞİD'den alınmasını, "Fırat'ın batısı kırmızı çizgimizdir" diyen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na gönderme yaparak kutladı.

Başbakanlığı döneminde, "Fırat'ın batısı kırmızı çizgimizdir" diyen Ahmet Davutoğlu'na, "YPG Fırat'ı geçecek sen de mal mal bakacaksın" diye yanıt veren Demirtaş, Fırat'ın batısında yer alan Menbic'in IŞİD'den alındığı haberini Davutoğlu'ya gönderme yaparak kutladı. Demirtaş, resmi twitter hesabından, devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı'nın "SAK ve PYD Fırat'ın batısındaki Münbiç'i ele geçirdi" haberini paylaştı ve Davutoğlu'ya "doğru mu hocam?" diye sordu.

Demirtaş, bu tweet'inden yaklaşık bir saat sonra da "Hay Allah doğruymuş. O zaman dans" diyerek, bir halay videosu paylaştı.