Demirtaş'tan Dağlıca açıklaması: Annelerin barış düşüne kan sıçratan savaş politikalarına teslim olmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 16 askerin şehit olduğu PKK'nın Dağlıca'da düzenlediği saldırıya ilişkin olarak, "Öldürmenin gerekçesi olamaz, insanlarımızı ölüme sürmenin de. Her gün hepimizi kahreden ölüm haberleri kaderimiz de olamaz" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Kin ve nefret kusmak yerine bu felaket tezgahından çıkışın yollarını hep birlikte bulmak zorundayız" ifadesini kullandı. Demirtaş, "Dün Dağlıca'da yitirdiğimiz kardeşlerimize, Cizre'de yitirdiğimiz küçük çocuklarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Demirtaş, Hakkari’nin Dağlıca mevkiinde bir askeri konvoya yönelik PKK saldırısı sonrası yurt dışı programını yarıda kesip Türkiye’ye dönme kararı aldı.

HDP’ den yapılan açıklamada; “Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Türkiye’de yaşanan acı gelişmeler nedeniyle bütün yurtdışı programlarını iptal ederek bugün acilen Türkiye’ye dönecektir” denildi.

Demirtaş'ın tweetleri şöyle: