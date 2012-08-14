Demirtaş'tan CHP'ye: Dersim katliamını yapan parti çıkıp samimiyet bekliyoruz diyemez

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP'li Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasıyla ilgili 'bizi üzmüştür' derken, CHP'yi de sert bir dille eleştirerek 'Dersim katliamını yapan bir parti bugün çıkıp samimiyet bekliyoruz diyemez' açıklamasında bulundu

Demirtaş, partisince Demirok Düğün Salonu'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, bir milletvekilinin bu ülkede güvenliği yoksa hiç kimsenin güvenliğinin olmadığını, devletin güvenliği sağlamakta aciz duruma düştüğünü öne sürdü.

“Elbette ki bir milletvekilinin alıkonulması, her şeyden önce bizi üzmüştür. Bir an önce serbest bırakılması için BDP olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Asıl görev iktidarda olan hükümetindir” diyen Demirtaş, bir kaymakam, 6 asker ve polis olmak üzere yaklaşık 12 kişinin şu anda PKK 'nın elinde bulunduğunu iddia etti.

‘Dersim katliamını yapan bir parti'

CHP 'ye seslenen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümetin buradaki tavrını iyi görmeniz lazım. Bu mesele CHP 'nin meselesiymiş gibi davranıyorlar. Parlamentonun meselesidir. Dersim'e CHP 'li heyetin gitmesi değil, parlamentonun oluşturacağı ortak heyetin gitmesi gerekir.

Görüyorsunuz CHP 'yi Dersim'de PKK ile karşı karşıya bıraktılar. CHP 'ye şu mesajı da vermek istiyorum. BDP yaptığı çağrılarla ve ortaya koyduğu tavırlarla ilgili samimiyet testine tabi tutulacak bir parti değildir. BDP 'yi samimiyet testine tabi tutacak bir parti, CHP hiç değildir. Dersim katliamını yapan bir parti bugün çıkıp, BDP 'nin yapmış olduğu açıklamadan sonra ' BDP 'den samimiyet bekliyoruz' türü açıklamalar yaparak partimizin meşruiyetini asla ama asla tartışamaz.

Bu partinin eş başkanları İstasyon Meydanı'nda, milletvekilleri, belediye başkanlarıyla birlikte gazla, copla panzerle yaralanıp hastaneye kaldırılırken, ana muhalefet partisi olarak 'milletvekillerine bu zulüm işkence yapılamaz' diyemediniz. Tek bir açıklama yapıp telefon dahi açamadınız. Siz bugün çıkmış BDP 'nin samimiyetini sorgulayamazsınız. BDP 'nin samimiyetini sorgulamak AKP , CHP ve MHP 'nin haddi değil.”

Demirtaş, gazetecilerin soruları üzerine, Aygün'ün eşini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade ederek, “Elimizden gelen bir çaba olursa da geri durmayacağımızı belirttim. Dün ise CHP Genel Merkezi'ne geçmiş olsun dileklerimiz iletmiştik. Yapabileceğimiz bir şey varsa, hazır olduğumuzu onlara da söyledik. Şu ana kadar CHP 'den partimize somut bir talep gelmedi. Sadece yerel yönetimlerimiz ve belediyelerimizden destek talepleri olmuştur. Bu konuda samimi bir yaklaşım içerisindeyiz. Bir an önce serbest kalması için bizde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bütün partiler ortak bir heyet oluşturup Dersim'e gitmelidir.”