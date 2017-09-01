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Demirtaş'tan bayram mesajı: El ele vererek özlemini duyduğumuz adaleti ve barışı sağlayabiliriz

"Umutlarımızı ve iyi dileklerimizi yaygınlaştıralım"

01 Eylül 2017 17:26

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevlerinde bulunan tutukluların bayramını kutladı. Demirtaş mesajında "El ele vererek, özlemini duyduğumuz adaleti, özgürlüğü, eşitliği ve barışı sağlayalım" dedi.

Demirtaş, Kurban Bayramı masajında, “Öncelikle cezaevinde rehin tutulan, tutuklu veya hükümlü olan, ailelerinden ve yakınlarından uzakta bulunan bütün arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Büyük insanlık değerlerine ve onuruna sahip çıkan halkların bayramını en içten duygularımla" kutluyorum diyen Demirtaş, "Ülkemizdeki demokrasi güçleri, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımız korku duvarlarını yıkmaya ve seslerini yükseltmeye başladılar. Yüreklerimiz birlikte atıyor, özlemlerimiz aynı, mücadelemiz ortaktır. Hep birlikte büyük insanlık değerleri için; kardeşçe, eşit, huzurlu, güvenli, refah ve barış içinde, karşılıklı saygı temelinde insanca yaşama mücadelesini büyütelim. Umutlarımızı ve iyi dileklerimizi yaygınlaştıralım. El ele vererek, özlemini duyduğumuz adaleti, özgürlüğü, eşitliği ve barışı sağlayalım” dedi.

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