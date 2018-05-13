Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş!

1,5 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi?” ifadeleriyle duyurduğu af çağrısına tepki gösterdi.

Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum” denildi.

Bahçeli'nin çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkumlarına' af getirilmesi" önerisinde bulunmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar.

Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun…

PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"

Başbakan’dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli’nin sözleri üzerine yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı.