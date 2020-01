Demirtaş'tan baba ocağına ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasına başlamadan önce Diyarbakır’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Babası Tahir Demirtaş ve annesi Sadiye Demirtaş’ın ellerini öperek hayır dualarını alan HDP lideri, kardeşleriyle de hasret giderdi.

Demirtaş, daha sonra eşi Başak ve kardeşleri Süleyman, Bahar, Şadiye, Nurcan, Aygül Demirtaş ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Burada gazetecilerin soruların yanıtlayan Demirtaş, uzun süredir annesini ve babası ziyaret edemediğini, bugün onları da ziyaret edip hayır dualarını aldığını belirterek, "İnşallah tüm annelerin babaların dualarıyla yola çıktığımızda başarılı olacağız" dedi.

‘Avantajlıyız, bizde iki genel başkan var’

DHA'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, HDP’de eş genel başkanlık olduğu için diğer partilere göre avantajlı olduklarını anlatan Demirtaş, "Çünkü bizde iki genel başkan var. Ben ve Figen hanım hedef olarak Türkiye’nin 81 iline ve birçok ilçesine gitmeyi planlıyoruz. Ama zaman çok sınırlı, iki ay uzun bir zaman değil. Türkiye büyük coğrafya, çok sayıda yerleşim yeri var. Her yerde miting yapamazsak da bir etkinliğimiz olacak" dedi.

Demirtaş, HDP’nin bütün ülkenin ortak partisi olduğu görüşünü savunurken, şunları söyledi:

"Edirne’de de, Trabzon’da da, Kırıkkale’de de, İzmir, Hakkari, Antalya ve Diyarbakır’da da o yerleri temsil eden adaylarımız var. Her yerde aynı zamanda bütün Türkiye’yi kucaklayacak aday isimleri de var. Dolayısıyla Batı’daki adaylarımız oradaki kitleler tarafından coşkuyla karşılandı. HDP uzun süredir söylemiyle politikasıyla Türkiye’de ciddi bir umut ve heyecan oluşturmuş durumda. Biz öyle sanıyorum ki seçim kampanyası ilerledikçe bunu seçim kampanyasında coşku ve heyecanla da göreceğiz. Batı’dan çok olumlu tepkiler ve çok olumlu referanslar alıyoruz. Aday listemiz, ne kadar oya dönüşecek 7 Haziran akşamı hep birlikte göreceğiz. Ama biz partimize ve bize olan ilgiden son derece memnunuz. Bu umudu bize duyuranlara layık olmaya çalışıyoruz. Bunu boşa çıkarmadan insanlarımızın beklediği sonucu ortaya çıkararak demokrasi barış ve özgürlük konusunda Türkiye’nin önünü açacak bir zaferi bütün Türkiye’ye armağan etmek için hazırlanıyoruz."

‘Biz artıkça AKP düşüyor’

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüzde 10’luk seçim barajını aşacaklarına kesinlikle inandıklarını anlatırken, "Çok yüksek oylarla halkın desteğini alabileceğimize yürekten inanıyoruz. AKP’de de çok ciddi bir düşüş olduğuna inanıyoruz. Yani AKP tam da iktidardan, hükümetten düşmenin sınırında. Biz de barajı aşmanın sınırındayız. Bu ikisi birbiriyle ters orantılı olarak ilerliyor. Biz artıkça AKP düşüyor" dedi.

Bu desteğin devam edeceğini, kendilerinin de buna layık olacak bir politika ortaya koyacaklarını anlatan Demirtaş, "Türkiye’nin temel sorununda HDP’nin bu geniş vizyonu barışçı vizyonu iyi anlatılırsa baraj sorununun ortadan kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ağabeyi fotoğrafta neden yok?

Demirtaş aile fotoğrafında ağabeyi Nurettin Demirtaş’ın eksik olduğunun hatırlatılması üzerine ise onun ömrünün yarısını cezaevinde geçirdiğini bir daha cezaevine girmemek için Erbil’de ’sürgün’ hayatı yaşadığını söyledi.

Demirtaş, ağabeyinin serüveniyle ilgili şöyle dedi:

"Üniversite öğrencisiyken hapse girdi, ömrünün yarısını cezaevlerinde geçirdi. Demokratik siyasete girmek istedi, partiye girdi, eş genel başkan oldu. Yargı baskısıyla siyaset yapamayacak bir hale getirdiler. Çok ağır cezalar verdiler kendisine. Çok sayıda dava açtılar. Burada bir kez daha yıllarını cezaevlerinde geçirsin istemedik şu an Erbil'de yaşıyor. Sadece o değil 10 binlerce insan sürgünde yaşamak zorunda kalıyor. Her biri benim için burukluk ve yaradır. Sadece abim değil o da onlardan biridir sadece. On binlerce insan bu şekilde ülkesinden vatanından ayrı, sadece düşüncelerinden dolayı ülkesine gelemez durumdadır. 7 Haziran’dan sonra iyi bir sonuç ortaya çıkarırsak bu problemi çözme adını, iç barış adına önemli fırsatlar yakalamış olacağız."